علماء يكشفون السر الغامض لمومياء "الأخوين"

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كشف أحدث تسلسل للحمض النووي، أخيرا، السر الذي رافق مومياء "الأخوين" الشهيرين في متحف مانشستر البريطاني، لأكثر من 100 سنة.
وذكرت "ديلي ميل" أن المومياء تعود لاثنين من رجال النخبة في مصر، اسمهما خنوم نخت ونخت-أنخ، وتعود لحوالي 1800 سنة قبل الميلاد.
ومنذ اكتشافهم عام 1907، كان العلماء يبذلون كل ما في جهدهم من أجل معرفة العلاقة التي تربط الرجلين وما إذا كانا ينتميان إلى نفس العائلة فعلا.
الآن وبعد استخراج "الحمض النووي القديم" من أسنانهم واستخدام حالة من التسلسل الفني، اكتشف الباحثون أن الرجلين يشتركان في نفس الأم لكن لديهما أبوين مختلفين.
وكان "الأخوان" مهمين، حيث يعتبران من رجال النخبة في مصر القديمة، وكان واحد منهما ابن أحد الأمراء.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أكثر من مرة أن "الأخوين" هما غير شقيقين.
كشف أحدث تسلسل للحمض النووي، أخيرا، السر الذي رافق مومياء "الأخوين" الشهيرين في متحف مانشستر البريطاني، لأكثر من 100 سنة.
وذكرت "ديلي ميل" أن المومياء تعود لاثنين من رجال النخبة في مصر، اسمهما خنوم نخت ونخت-أنخ، وتعود لحوالي 1800 سنة قبل الميلاد.
ومنذ اكتشافهم عام 1907، كان العلماء يبذلون كل ما في جهدهم من أجل معرفة العلاقة التي تربط الرجلين وما إذا كانا ينتميان إلى نفس العائلة فعلا.
الآن وبعد استخراج "الحمض النووي القديم" من أسنانهم واستخدام حالة من التسلسل الفني، اكتشف الباحثون أن الرجلين يشتركان في نفس الأم لكن لديهما أبوين مختلفين.
وكان "الأخوان" مهمين، حيث يعتبران من رجال النخبة في مصر القديمة، وكان واحد منهما ابن أحد الأمراء.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أكثر من مرة أن "الأخوين" هما غير شقيقين.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018