حجز خمس اطنان من الفارينة المدعمة بمنوبة

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تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بمنوبة امس الثلاثاء من حجز 5 اطنان من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بدوار هيشر واقترحت غلق محلين بمنوبة وبالمرناقية من اجل استعمال مادة مدعمة في غير الاغراض المخصصة لها حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة ياسر بن خليفة مراسلة "وات".
وأوضح ان اعوان المراقبة ضبطوا بالمحلات المذكورة كميات من الزيت النباتي المدعم والفارينة المدعمة. وتم في هذا الاطار اتخاذ قرار تعليق التزويد بمادة الفرينة المدعمة للمخبزة وتحرير محضر بحث في الغرض مع بيع الفرينة وتامين قيمة المحجوز بالخزينة العامة.
واضاف انه تم منع التزويد النهائي بمادة السكر المدعم لتجار جملة بشواط ومنع التزود بالزيت النباتي المدعم لمزود اخر بالمرناقية من اجل الاخلال بتراتيب الدعم والمتاجرة بالمواد المدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.
واكد بن خليفة ان عملية المراقبة تندرج في اطار جهود وزارة التجارة للتكثيف من حملات المراقبة للمواد المدعمة واستعملاتها والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط للمواد المدعمة وببعها باسعار غير قانونية وضمان وصول المواد المدعمة الى مستحقيها مبينا تواصل مراقبة جميع مسالك التوزيع للمواد المدعمة وكذلك مراقبة ااسعارالمواد الغذائية المصنعة والمحولة بالجهة.
تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بمنوبة امس الثلاثاء من حجز 5 اطنان من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بدوار هيشر واقترحت غلق محلين بمنوبة وبالمرناقية من اجل استعمال مادة مدعمة في غير الاغراض المخصصة لها حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة ياسر بن خليفة مراسلة "وات".
وأوضح ان اعوان المراقبة ضبطوا بالمحلات المذكورة كميات من الزيت النباتي المدعم والفارينة المدعمة. وتم في هذا الاطار اتخاذ قرار تعليق التزويد بمادة الفرينة المدعمة للمخبزة وتحرير محضر بحث في الغرض مع بيع الفرينة وتامين قيمة المحجوز بالخزينة العامة.
واضاف انه تم منع التزويد النهائي بمادة السكر المدعم لتجار جملة بشواط ومنع التزود بالزيت النباتي المدعم لمزود اخر بالمرناقية من اجل الاخلال بتراتيب الدعم والمتاجرة بالمواد المدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.
واكد بن خليفة ان عملية المراقبة تندرج في اطار جهود وزارة التجارة للتكثيف من حملات المراقبة للمواد المدعمة واستعملاتها والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط للمواد المدعمة وببعها باسعار غير قانونية وضمان وصول المواد المدعمة الى مستحقيها مبينا تواصل مراقبة جميع مسالك التوزيع للمواد المدعمة وكذلك مراقبة ااسعارالمواد الغذائية المصنعة والمحولة بالجهة.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018