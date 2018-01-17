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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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حجز خمس اطنان من الفارينة المدعمة بمنوبة
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الأولى
حجز خمس اطنان من الفارينة المدعمة بمنوبة
17 جانفي 2018 | 11:03

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بمنوبة امس الثلاثاء من حجز 5 اطنان من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بدوار هيشر واقترحت غلق محلين بمنوبة وبالمرناقية من اجل استعمال مادة مدعمة في غير الاغراض المخصصة لها حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة ياسر بن خليفة مراسلة "وات".

وأوضح ان اعوان المراقبة ضبطوا بالمحلات المذكورة كميات من الزيت النباتي المدعم والفارينة المدعمة. وتم في هذا الاطار اتخاذ قرار تعليق التزويد بمادة الفرينة المدعمة للمخبزة وتحرير محضر بحث في الغرض مع بيع الفرينة وتامين قيمة المحجوز بالخزينة العامة.

واضاف انه تم منع التزويد النهائي بمادة السكر المدعم لتجار جملة بشواط ومنع التزود بالزيت النباتي المدعم لمزود اخر بالمرناقية من اجل الاخلال بتراتيب الدعم والمتاجرة بالمواد المدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.

واكد بن خليفة ان عملية المراقبة تندرج في اطار جهود وزارة التجارة للتكثيف من حملات المراقبة للمواد المدعمة واستعملاتها والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط للمواد المدعمة وببعها باسعار غير قانونية وضمان وصول المواد المدعمة الى مستحقيها مبينا تواصل مراقبة جميع مسالك التوزيع للمواد المدعمة وكذلك مراقبة ااسعارالمواد الغذائية المصنعة والمحولة بالجهة.

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الأولى
حجز خمس اطنان من الفارينة المدعمة بمنوبة
17 جانفي 2018 | 11:03

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بمنوبة امس الثلاثاء من حجز 5 اطنان من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بدوار هيشر واقترحت غلق محلين بمنوبة وبالمرناقية من اجل استعمال مادة مدعمة في غير الاغراض المخصصة لها حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة ياسر بن خليفة مراسلة "وات".

وأوضح ان اعوان المراقبة ضبطوا بالمحلات المذكورة كميات من الزيت النباتي المدعم والفارينة المدعمة. وتم في هذا الاطار اتخاذ قرار تعليق التزويد بمادة الفرينة المدعمة للمخبزة وتحرير محضر بحث في الغرض مع بيع الفرينة وتامين قيمة المحجوز بالخزينة العامة.

واضاف انه تم منع التزويد النهائي بمادة السكر المدعم لتجار جملة بشواط ومنع التزود بالزيت النباتي المدعم لمزود اخر بالمرناقية من اجل الاخلال بتراتيب الدعم والمتاجرة بالمواد المدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.

واكد بن خليفة ان عملية المراقبة تندرج في اطار جهود وزارة التجارة للتكثيف من حملات المراقبة للمواد المدعمة واستعملاتها والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط للمواد المدعمة وببعها باسعار غير قانونية وضمان وصول المواد المدعمة الى مستحقيها مبينا تواصل مراقبة جميع مسالك التوزيع للمواد المدعمة وكذلك مراقبة ااسعارالمواد الغذائية المصنعة والمحولة بالجهة.

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