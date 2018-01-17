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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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وداد بوشماوي تنسحب من سباق رئاسة منظمة الأعراف
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الأولى
وداد بوشماوي تنسحب من سباق رئاسة منظمة الأعراف
17 جانفي 2018 | 10:51

أعلنت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، الأربعاء، خلال خطابها في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر، عن سحب ترشحها لرئاسة منظمة الأعراف مجددا.

وأكدت بوشماوي، بالمناسبة، أن قرار سحب ترشحها كان بمحض إرادتها وذلك "دون التعرض لأي ضغوط".

ويشارك في هذا المؤتمر الانتخابي، الذي يتزامن مع الإحتفال بالذكرى 71 لتأسيس منظمة الأعراف، حوالي 180 2 مؤتمرا. وسيفضي هذا المؤتمر الى انتخاب 31 عضوا يشكلون المكتب التنفيذي الجديد منهم 21 عضوا ينتخبهم المؤتمرون.

اما الاعضاء العشرة الاخرون، فسينتخب خمسة منهم الرؤساء الجهويون 24 للمنظمة من اجل تمثيل الاتحادات الجهوية فيما ستنتخب الخمسة المتبقين من الاعضاء، الجامعات المهنية وعددها 18.

علما أن 101 مترشحا يتنافسون في انتخابات أعضاء المكتب الجديد لمنظمة الأعراف، وذلك إثر رفض 9 ترشحات وانسحاب 12 مرشحا آخر من نساء ورجال أعمال.

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وداد بوشماوي تنسحب من سباق رئاسة منظمة الأعراف
17 جانفي 2018 | 10:51

أعلنت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، الأربعاء، خلال خطابها في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر، عن سحب ترشحها لرئاسة منظمة الأعراف مجددا.

وأكدت بوشماوي، بالمناسبة، أن قرار سحب ترشحها كان بمحض إرادتها وذلك "دون التعرض لأي ضغوط".

ويشارك في هذا المؤتمر الانتخابي، الذي يتزامن مع الإحتفال بالذكرى 71 لتأسيس منظمة الأعراف، حوالي 180 2 مؤتمرا. وسيفضي هذا المؤتمر الى انتخاب 31 عضوا يشكلون المكتب التنفيذي الجديد منهم 21 عضوا ينتخبهم المؤتمرون.

اما الاعضاء العشرة الاخرون، فسينتخب خمسة منهم الرؤساء الجهويون 24 للمنظمة من اجل تمثيل الاتحادات الجهوية فيما ستنتخب الخمسة المتبقين من الاعضاء، الجامعات المهنية وعددها 18.

علما أن 101 مترشحا يتنافسون في انتخابات أعضاء المكتب الجديد لمنظمة الأعراف، وذلك إثر رفض 9 ترشحات وانسحاب 12 مرشحا آخر من نساء ورجال أعمال.

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