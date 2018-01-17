بني خيار – نابل: الكشف عن مرتكبي عمليّة سرقة مواشي من داخل مستودع

تمكّن مركز الأمن الوطني ببني خيار ولاية نابل يوم 16 جانفي 2017 من الكشف عن مرتكبي عمليّة سرقة عدد 07 رؤوس أغنام من داخل مستودع بالجهة وإلقاء القبض على شخصين.

بتعميق التحرّيات معهما إعترفا بارتكابهما لعمليّة السّرقة المذكورة وتفريطهما بالبيع في المسروق إلى شخص أصيل الجهة وذلك بمبلغ مالي قدره 1000 دينار، باستشارة النيابة العموميّة أذنت بمداهمة المستودع المخفي به المسروق وتمّ حجز 07 خرفان وإرجاعهم للمتضرّر والاحتفاظ بالمعنيين من أجل "سرقة مواشي من داخل مستودع باستعمال الخلع والتسور والمشاركة في ذلك" وإدراج شخصين شملهما البحث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهما.