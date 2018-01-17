غدا الخميس مفتتح جمادى الأولى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن مفتي الجمهورية التونسية اليوم الاربعاء أن مفتتح شهر جمادى الأولى 1439 هـ يتوافق مع يوم غد الخميس وأن اليوم الاربعاء 17 جانفي هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني.

وأضاف المفتي في بلاغ أصدره أنه لم تثبت رؤية هلال جمادى الأولى بغروب شمس يوم الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1439هـ.