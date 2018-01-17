ذيل ديناصور من المغرب لإنقاذ التعليم في المكسيك

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من المنتظر أن يطرح ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك، لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان في سبتمبر الماضي أضرارا بها.
وأفادت دار مورتون للمزادات، أمس الثلاثاء، بأن ذيل الديناصور، الذي يبلغ طوله 4 أمتار، ويزن 180 كيلوغراما، سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95805 ملايين دولار).
وأي مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة "بي.بي.في.إيه بانكامر"، لتمويل إعادة بناء نحو 5 آلاف مدرسة متضررة.
وقال أدولفو ألبو من المؤسسة: "التعليم عنصر على قدر هائل من الأهمية بالنسبة للبلد، عنصر للحراك الاجتماعي ولهذا السبب ندعم إعادة بناء المدارس".
وأشار إلى أن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.
ويعود الذيل لديناصور طوله 17 مترا، ويزن 22 طنا، كان يعيش بين جبال الأطلس في المغرب، في الفترة الجوراسية الوسطى، قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب، ذات الأربعة أرجل، ويعتبر من بين أضخم الحيوانات على الأرض.
وأودى زلزالان ضربا المكسيك، بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا، وتسببا في أضرار بمليارات الدولارات.
من المنتظر أن يطرح ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك، لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان في سبتمبر الماضي أضرارا بها.
وأفادت دار مورتون للمزادات، أمس الثلاثاء، بأن ذيل الديناصور، الذي يبلغ طوله 4 أمتار، ويزن 180 كيلوغراما، سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95805 ملايين دولار).
وأي مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة "بي.بي.في.إيه بانكامر"، لتمويل إعادة بناء نحو 5 آلاف مدرسة متضررة.
وقال أدولفو ألبو من المؤسسة: "التعليم عنصر على قدر هائل من الأهمية بالنسبة للبلد، عنصر للحراك الاجتماعي ولهذا السبب ندعم إعادة بناء المدارس".
وأشار إلى أن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.
ويعود الذيل لديناصور طوله 17 مترا، ويزن 22 طنا، كان يعيش بين جبال الأطلس في المغرب، في الفترة الجوراسية الوسطى، قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب، ذات الأربعة أرجل، ويعتبر من بين أضخم الحيوانات على الأرض.
وأودى زلزالان ضربا المكسيك، بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا، وتسببا في أضرار بمليارات الدولارات.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018