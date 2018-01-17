التقرير السنوي للحريات: تونس الأولى عربياً والسعودية وليبيا ضمن الأسوأ عالمياً

-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018
احتفظت تونس بمركز الصدارة عربياً بالتقرير السنوي للحريات في العالم الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية وذلك على الرغم من هبوط مؤشرها للحرية مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت المنظمة في تقريرها لعام 2018 أن تأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، بالإضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات من عناصر نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية التونسي إلى 70 نقطة من 78 نقطة العام الماضي.
وذكر التقرير أن كل من المملكة العربية السعودية وسوريا والسودان أبقت على أماكنها ضمن قائمة الأسوأ عالمياً طبقاً لمجموع نقاطها وانضمت إليها ليبيا بعد تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية بها خلال العام الماضي نقلا عن "أورو نيوز".
وجاءت السعودية الأسوأ عالمياً برصيد 7 نقاط من 100، وحققت ليبيا 9 نقاط والسودان 8، بينما جاء مجموع نقاط سوريا -1 لتخرج من جدول ترتيب الدول على مستوى العالم.
وظلت تونس الدولة العربية الوحيدة التي صنفها التقرير كدولة "حرة" وتلاها عربياً كل من لبنان (43) نقطة، المغرب (39) نقطة، الأردن (37)، الكويت (36)، وهي الدول التي وضعها التقرير ضمن البلاد ذات المناخ "شبه الحُر".
وجاءت الجزائر في المركز الخامس عربياً برصيد 35 نقطة تلتها العراق (31) ومصر (26)، ثم قطر (24)، عمان (23)، الإمارات (17)، اليمن (13)، ليبيا (9) السعودية (7) وهي الدول التي وصفها التقرير بدول "غير حُرة".
وقال التقرير إن المغرب دخلت ضمن الدول التي هبط مؤشر الحرية بها من 41 نقطة في 2017 إلى 39 في 2018 نظراً لما وصفه التقرير برد الفعل القوي من السلطات تجاه المظاهرات التي أقيمت بالبلاد.
وانتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر، مشيراً بأصابع الاتهام إلى ما أسمته "قمع النظام لمعارضيه، وتبني قانون جديد مصمم لتضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية، بالإضافة لتبني غطاء قانوني للغلق المتحيز لبعض من تلك المنظمات".
وسقطت تركيا من مصاف الدول الشبه حُرة إلى الدول غير الحرُة وذلك لما أسماه التقرير باستكمال السقوط الحر لمعدل الحريات التركي منذ عام 2014 بتبني عدد من الإجراءات القمعية ضد حرية الصحافة وحرية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
كذلك حذر التقرير من المكاسب الانتخابية التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات بعدد من دول أوروبا الغربية كألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا.
احتفظت تونس بمركز الصدارة عربياً بالتقرير السنوي للحريات في العالم الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية وذلك على الرغم من هبوط مؤشرها للحرية مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت المنظمة في تقريرها لعام 2018 أن تأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، بالإضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات من عناصر نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية التونسي إلى 70 نقطة من 78 نقطة العام الماضي.
وذكر التقرير أن كل من المملكة العربية السعودية وسوريا والسودان أبقت على أماكنها ضمن قائمة الأسوأ عالمياً طبقاً لمجموع نقاطها وانضمت إليها ليبيا بعد تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية بها خلال العام الماضي نقلا عن "أورو نيوز".
وجاءت السعودية الأسوأ عالمياً برصيد 7 نقاط من 100، وحققت ليبيا 9 نقاط والسودان 8، بينما جاء مجموع نقاط سوريا -1 لتخرج من جدول ترتيب الدول على مستوى العالم.
وظلت تونس الدولة العربية الوحيدة التي صنفها التقرير كدولة "حرة" وتلاها عربياً كل من لبنان (43) نقطة، المغرب (39) نقطة، الأردن (37)، الكويت (36)، وهي الدول التي وضعها التقرير ضمن البلاد ذات المناخ "شبه الحُر".
وجاءت الجزائر في المركز الخامس عربياً برصيد 35 نقطة تلتها العراق (31) ومصر (26)، ثم قطر (24)، عمان (23)، الإمارات (17)، اليمن (13)، ليبيا (9) السعودية (7) وهي الدول التي وصفها التقرير بدول "غير حُرة".
وقال التقرير إن المغرب دخلت ضمن الدول التي هبط مؤشر الحرية بها من 41 نقطة في 2017 إلى 39 في 2018 نظراً لما وصفه التقرير برد الفعل القوي من السلطات تجاه المظاهرات التي أقيمت بالبلاد.
وانتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر، مشيراً بأصابع الاتهام إلى ما أسمته "قمع النظام لمعارضيه، وتبني قانون جديد مصمم لتضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية، بالإضافة لتبني غطاء قانوني للغلق المتحيز لبعض من تلك المنظمات".
وسقطت تركيا من مصاف الدول الشبه حُرة إلى الدول غير الحرُة وذلك لما أسماه التقرير باستكمال السقوط الحر لمعدل الحريات التركي منذ عام 2014 بتبني عدد من الإجراءات القمعية ضد حرية الصحافة وحرية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
كذلك حذر التقرير من المكاسب الانتخابية التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات بعدد من دول أوروبا الغربية كألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018