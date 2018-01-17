الثلوج تعزل قرى ومساكن في المغرب

-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018
يواجه سكان عدد من القرى المغربية هذه الأيام عزلة عن محيطها الخارجي بعد انقطاع كل الطرق المؤدية إليها، نتيجة التساقط الكثيف للثلوج الذي تجاوز علوّه في بعض المناطق حوالي متر، ويواجه السكان صعوبات كبيرة في قضاء حاجياتهم اليومية المختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إلى الأسوأ في ظل استمرار تساقط موجة غير مسبوقة من الثلج .
وفي مدينة أزيلال الواقعة على جبال الأطلس وسط المغرب حاصرت الثلوج التي أخفت معالم الطريق والمسالك القروية الجميع في منازلهم، فلم يلتحق الكلّ بأعمالهم والأطفال بمدارسهم، رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولاتها المتكررة فتح الطرقات وفك العزلة عن المنطقة.
ومع استمرار الأحوال الجوية السيئة وبرودة الطقس الشديدة، أطلق مجموعة من النشطاء أزيلال نداءات استغاثة للتدخل بعدد من المناطق التي تحاصرها الثلوج، والتي تتضاعف معاناة سكانها يوما بعد يوم.
أكد العثماني "وجود تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، والتي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد من المناطق"، مضيفاً أن "الحكومة أعلنت منذ مدة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج".
يواجه سكان عدد من القرى المغربية هذه الأيام عزلة عن محيطها الخارجي بعد انقطاع كل الطرق المؤدية إليها، نتيجة التساقط الكثيف للثلوج الذي تجاوز علوّه في بعض المناطق حوالي متر، ويواجه السكان صعوبات كبيرة في قضاء حاجياتهم اليومية المختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إلى الأسوأ في ظل استمرار تساقط موجة غير مسبوقة من الثلج .
وفي مدينة أزيلال الواقعة على جبال الأطلس وسط المغرب حاصرت الثلوج التي أخفت معالم الطريق والمسالك القروية الجميع في منازلهم، فلم يلتحق الكلّ بأعمالهم والأطفال بمدارسهم، رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولاتها المتكررة فتح الطرقات وفك العزلة عن المنطقة.
ومع استمرار الأحوال الجوية السيئة وبرودة الطقس الشديدة، أطلق مجموعة من النشطاء أزيلال نداءات استغاثة للتدخل بعدد من المناطق التي تحاصرها الثلوج، والتي تتضاعف معاناة سكانها يوما بعد يوم.
أكد العثماني "وجود تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، والتي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد من المناطق"، مضيفاً أن "الحكومة أعلنت منذ مدة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج".
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018