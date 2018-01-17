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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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الثلوج تعزل قرى ومساكن في المغرب
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الأولى
الثلوج تعزل قرى ومساكن في المغرب
17 جانفي 2018 | 08:25

يواجه سكان عدد من القرى المغربية هذه الأيام عزلة عن محيطها الخارجي بعد انقطاع كل الطرق المؤدية إليها، نتيجة التساقط الكثيف للثلوج الذي تجاوز علوّه في بعض المناطق حوالي متر، ويواجه السكان صعوبات كبيرة في قضاء حاجياتهم اليومية المختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إلى الأسوأ في ظل استمرار تساقط موجة غير مسبوقة من الثلج .

وفي مدينة أزيلال الواقعة على جبال الأطلس وسط المغرب حاصرت الثلوج التي أخفت معالم الطريق والمسالك القروية الجميع في منازلهم، فلم يلتحق الكلّ بأعمالهم والأطفال بمدارسهم، رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولاتها المتكررة فتح الطرقات وفك العزلة عن المنطقة.

ومع استمرار الأحوال الجوية السيئة وبرودة الطقس الشديدة، أطلق مجموعة من النشطاء أزيلال نداءات استغاثة للتدخل بعدد من المناطق التي تحاصرها الثلوج، والتي تتضاعف معاناة سكانها يوما بعد يوم.

أكد العثماني "وجود تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، والتي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد من المناطق"، مضيفاً أن "الحكومة أعلنت منذ مدة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج".

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الأولى
الثلوج تعزل قرى ومساكن في المغرب
17 جانفي 2018 | 08:25

يواجه سكان عدد من القرى المغربية هذه الأيام عزلة عن محيطها الخارجي بعد انقطاع كل الطرق المؤدية إليها، نتيجة التساقط الكثيف للثلوج الذي تجاوز علوّه في بعض المناطق حوالي متر، ويواجه السكان صعوبات كبيرة في قضاء حاجياتهم اليومية المختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إلى الأسوأ في ظل استمرار تساقط موجة غير مسبوقة من الثلج .

وفي مدينة أزيلال الواقعة على جبال الأطلس وسط المغرب حاصرت الثلوج التي أخفت معالم الطريق والمسالك القروية الجميع في منازلهم، فلم يلتحق الكلّ بأعمالهم والأطفال بمدارسهم، رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولاتها المتكررة فتح الطرقات وفك العزلة عن المنطقة.

ومع استمرار الأحوال الجوية السيئة وبرودة الطقس الشديدة، أطلق مجموعة من النشطاء أزيلال نداءات استغاثة للتدخل بعدد من المناطق التي تحاصرها الثلوج، والتي تتضاعف معاناة سكانها يوما بعد يوم.

أكد العثماني "وجود تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، والتي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد من المناطق"، مضيفاً أن "الحكومة أعلنت منذ مدة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج".

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