زلزال بقوة 5.7 درجة يهز العاصمة التايوانية

قالت الحكومة التايوانية إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز أجزاء من العاصمة تايبه اليوم الأربعاء. كما تحدث عدد من الشهود عن هزة خفيفة للمباني في وسط المدينة، وفق ما ذكرت رويترز.