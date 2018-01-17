السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون وتتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت مساء الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون إلى منطقة جازان جنوب البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن إطلاق الصاروخ تم من داخل الأراضي اليمنية وجرى رصده في الساعة 20:12، معتبرا أنه استهدف "المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد أن الصاروخ تم "اعتراضه وتدميره" بوسائط الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".