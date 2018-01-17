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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون وتتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم
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الأولى
السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون وتتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم
17 جانفي 2018 | 07:38

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت مساء الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون إلى منطقة جازان جنوب البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن إطلاق الصاروخ تم من داخل الأراضي اليمنية وجرى رصده في الساعة 20:12، معتبرا أنه استهدف "المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد أن الصاروخ تم "اعتراضه وتدميره" بوسائط الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

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السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون وتتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم
17 جانفي 2018 | 07:38

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت مساء الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون إلى منطقة جازان جنوب البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن إطلاق الصاروخ تم من داخل الأراضي اليمنية وجرى رصده في الساعة 20:12، معتبرا أنه استهدف "المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد أن الصاروخ تم "اعتراضه وتدميره" بوسائط الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

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أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، أنّه سينطلق في تنظيم مؤتمراته الجهوية، غدا...
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نقابة الصحفيين تؤكد أن الصورة التي تم نشرها أمس على "الفايسبوك" ليست لنذير القطاري
17 جانفي 2018 السّاعة 17:25
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الصورة المنشورة من قبل سنية رجب (والدة الصحفي المفقود في ليبيا...
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طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
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