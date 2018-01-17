رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم

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قرر النجم البرازيلي رونالدينيو إنهاء مشواره كلاعب كرة قدم، بعد مسيرة طويلة عاش خلالها لحظات مميزة مع المنتخب البرازيلي وعدد من أهم أندية العالم وفي مقدمتها برشلونة الإسباني.
وقد نقل قرار رونالدينيو وكيل أعماله شقيقه أسيس، في تصريحات لصحيفة أول سبورت.
ونقل أسيس على لسان رونالدينو القول إنه لا يريد أن يلعب كمحترف بعد الآن...حيث من المقرر أن يكون الاعتزال الرسمي بمباراة وداعية سيتم تنظيمها قريبا'.
وأضاف النجم البرازيلي أنه ليس لديه شيء في الوقت الحالي، وبعد كأس العالم سيقرر ما سيقوم به.
وخاض النجم البرازيلي الموهوب تجربته الأخيرة في عالم كرة القدم مع نادي فلومينينسي البرازيلي قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت لم يخض أية مباراة رسمية، واكتفى بشغل منصب سفير برشلونة لكرة القدم في العالم.
وبدأ رونالدينيو حياته كلاعب مع نادي جريميو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الذي لعب معه موسمين، قبل أن يتخذ الخطوة الكبرى في حياته بالانضمام إلى برشلونة عام 2003 ليقضي معه 5 سنوات.
ثم انتقل عام 2008 إلى ميلان الإيطالي ليخوض معه 3 مواسم، ومن ثم يقرر العودة للبرازيل واللعب مع فلامينجو لموسم، ثم مع أتلتيكو مينييرو لموسمين، ثم ينتقل إلى كريتارو، قبل الوصول إلى محطته الأخيرة مع فلومينيسي.
قرر النجم البرازيلي رونالدينيو إنهاء مشواره كلاعب كرة قدم، بعد مسيرة طويلة عاش خلالها لحظات مميزة مع المنتخب البرازيلي وعدد من أهم أندية العالم وفي مقدمتها برشلونة الإسباني.
وقد نقل قرار رونالدينيو وكيل أعماله شقيقه أسيس، في تصريحات لصحيفة أول سبورت.
ونقل أسيس على لسان رونالدينو القول إنه لا يريد أن يلعب كمحترف بعد الآن...حيث من المقرر أن يكون الاعتزال الرسمي بمباراة وداعية سيتم تنظيمها قريبا'.
وأضاف النجم البرازيلي أنه ليس لديه شيء في الوقت الحالي، وبعد كأس العالم سيقرر ما سيقوم به.
وخاض النجم البرازيلي الموهوب تجربته الأخيرة في عالم كرة القدم مع نادي فلومينينسي البرازيلي قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت لم يخض أية مباراة رسمية، واكتفى بشغل منصب سفير برشلونة لكرة القدم في العالم.
وبدأ رونالدينيو حياته كلاعب مع نادي جريميو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الذي لعب معه موسمين، قبل أن يتخذ الخطوة الكبرى في حياته بالانضمام إلى برشلونة عام 2003 ليقضي معه 5 سنوات.
ثم انتقل عام 2008 إلى ميلان الإيطالي ليخوض معه 3 مواسم، ومن ثم يقرر العودة للبرازيل واللعب مع فلامينجو لموسم، ثم مع أتلتيكو مينييرو لموسمين، ثم ينتقل إلى كريتارو، قبل الوصول إلى محطته الأخيرة مع فلومينيسي.
-
17:47بالفيديو: كلمة الشاهد في افتتاح مؤتمر منظمة الاعراف
17 جانفي 2018
-
17:42اتحاد الفلاحين يشرع في تنظيم مؤتمراته الجهوية غدا انطلاقا من باجة
17 جانفي 2018
-
-
17:08طالبان باكستان تتبنى اغتيال "بينظير بوتو"
17 جانفي 2018
-
16:57الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي
17 جانفي 2018
-
-
16:30الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018
17 جانفي 2018
-
16:134 ولايات تسجّل أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية في الثلاثي الاخير من 2017
17 جانفي 2018
-
15:54المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
17 جانفي 2018
-
15:52إيقاف 3 اشخاص في سيدي عيش من أجل تهريب مادة النحاس
17 جانفي 2018
-
15:45عناد زيدان وتمسكه ببنزيمة يمهد الطريق لثنائي توتنهام
17 جانفي 2018
-
15:31تطلب تدخل الامن والوالي: نزاع بين اهالي شنني والدويرات بسبب قطعة ارض
17 جانفي 2018
-
15:23بنزرت: ايقاف الفتاة المورطة في طعن "صديقها"
17 جانفي 2018
-
15:20طبرقة: اعتراض على مقترح تقسيم الشاطئ الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم
17 جانفي 2018
-
15:16سوسة: القبض على عصابة سرقة المحلات التجارية
17 جانفي 2018
-
15:14رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة
17 جانفي 2018
-
14:57تونس تكشف عن برنامج جديد للتنمية المحلية يموله الاتحاد الاوروبي
17 جانفي 2018
-
14:43تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة
17 جانفي 2018
-
14:38سيدي بوزيد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
17 جانفي 2018
-
14:31بروكسال: سحب تونس من القائمة السوداء "للملاذات ضريبية" محل نقاش اليوم الاربعاء
17 جانفي 2018