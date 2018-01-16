"عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!

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يميل معظمنا إلى وضع الأيدي على الأنف وإغلاق الفم أثناء العطس، وقد يبدو الأمر طبيعيا، ولكن ينصح الأطباء بالتخلي عن هذه العادة بعد تعرض رجل لإصابة غريبة.
وقال أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة في مستشفيات جامعة ليستر NHS Trust، إن محاولة احتواء العطاس القوي بهذه الطريقة، ليس فكرة جيدة لأنها تؤدي إلى "مضاعفات عديدة".
ووصف الأطباء حالة رجل يبلغ من العمر 34 عاما، تعرض لتمزق في الحلق والبلعوم، بأنها "غير عادية" حيث تركته بالكاد قادرا على التحدث أو ابتلاع الطعام.
وقالوا إن هذه الحالة الغريبة تنجم في معظم الأحيان عن الصدمة، أو بسبب التقيؤ والسعال الشديد، لذا كانت أعراض المريض مفاجأة بالنسبة للأطباء في البداية.
وأوضح الرجل للأطباء، الذين نشروا تقريرهم في مجلة BMJ Case، أن عنقه بدأ يتضخم بعد محاولته احتواء عطسة قوية، عن طريق تغطية أنفه وإغلاق فمه في الوقت نفسه. ثم عانى من ألم شديد وصعوبة في الابتلاع، وبالكاد كان يستطيع الكلام.
وعندما فحصه الأطباء، سمعوا أصواتا امتدت من عنقه وصولا إلى القفص الصدري، وهذا علامة على أن فقاعات الهواء وجدت طريقها إلى الأنسجة العميقة وعضلات الصدر، وفقا لما أكده الفحص في وقت لاحق.
وخوفا من حدوث مضاعفات خطيرة، نُقل المريض إلى المستشفى، حيث تم تغذيته بواسطة أنبوب وأُعطي المضادات الحيوية عن طريق الوريد، حتى خفّ الألم والتورم.
وبعد مرور 7 أيام، أصبح الرجل بحالة جيدة ومُنع من إغلاق فتحتي الأنف عند العطس في المستقبل.
وقال الباحثون إن "وقف العطس عن طريق حجب الأنف والفم، يعد أمرا خطيرا ويجب تجنبه". ويمكن أن يؤدي الأمر إلى مضاعفات خطيرة، مثل حالة pseudomediastinum (الهواء المحاصر في الصدر بين الرئتين)، وثقب الغشاء الطبلي، وحتى تمزق الأوعية الدموية الدماغية.
يميل معظمنا إلى وضع الأيدي على الأنف وإغلاق الفم أثناء العطس، وقد يبدو الأمر طبيعيا، ولكن ينصح الأطباء بالتخلي عن هذه العادة بعد تعرض رجل لإصابة غريبة.
وقال أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة في مستشفيات جامعة ليستر NHS Trust، إن محاولة احتواء العطاس القوي بهذه الطريقة، ليس فكرة جيدة لأنها تؤدي إلى "مضاعفات عديدة".
ووصف الأطباء حالة رجل يبلغ من العمر 34 عاما، تعرض لتمزق في الحلق والبلعوم، بأنها "غير عادية" حيث تركته بالكاد قادرا على التحدث أو ابتلاع الطعام.
وقالوا إن هذه الحالة الغريبة تنجم في معظم الأحيان عن الصدمة، أو بسبب التقيؤ والسعال الشديد، لذا كانت أعراض المريض مفاجأة بالنسبة للأطباء في البداية.
وأوضح الرجل للأطباء، الذين نشروا تقريرهم في مجلة BMJ Case، أن عنقه بدأ يتضخم بعد محاولته احتواء عطسة قوية، عن طريق تغطية أنفه وإغلاق فمه في الوقت نفسه. ثم عانى من ألم شديد وصعوبة في الابتلاع، وبالكاد كان يستطيع الكلام.
وعندما فحصه الأطباء، سمعوا أصواتا امتدت من عنقه وصولا إلى القفص الصدري، وهذا علامة على أن فقاعات الهواء وجدت طريقها إلى الأنسجة العميقة وعضلات الصدر، وفقا لما أكده الفحص في وقت لاحق.
وخوفا من حدوث مضاعفات خطيرة، نُقل المريض إلى المستشفى، حيث تم تغذيته بواسطة أنبوب وأُعطي المضادات الحيوية عن طريق الوريد، حتى خفّ الألم والتورم.
وبعد مرور 7 أيام، أصبح الرجل بحالة جيدة ومُنع من إغلاق فتحتي الأنف عند العطس في المستقبل.
وقال الباحثون إن "وقف العطس عن طريق حجب الأنف والفم، يعد أمرا خطيرا ويجب تجنبه". ويمكن أن يؤدي الأمر إلى مضاعفات خطيرة، مثل حالة pseudomediastinum (الهواء المحاصر في الصدر بين الرئتين)، وثقب الغشاء الطبلي، وحتى تمزق الأوعية الدموية الدماغية.
-
00:31"عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
17 جانفي 2018
-
00:20بطاريات تُشحن خلال ثانية!
17 جانفي 2018
-
00:01طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
17 جانفي 2018
-
23:49الهوارية: احباط عملية هجرة سرية وايقاف 7 أشخاص
16 جانفي 2018
-
23:27الجيش الأمريكي يستعد "بجدية كبيرة" لحرب مع كوريا الشمالية
16 جانفي 2018
-
23:02بنزرت: القبض على المتّهم الرئيسي في جريمة قتل شاب بمحيط أحد النزل بطبرقة
16 جانفي 2018
-
22:40القصرين: تسجيل 3 إصابات بإنفلونز الخنازير نتج عنها وفاة مسنّتين
16 جانفي 2018
-
22:21الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة 15
16 جانفي 2018
-
22:08مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا
16 جانفي 2018
-
21:41ترامب عن المهاجرين: أريد أن يأتوا من كل مكان!
16 جانفي 2018
-
21:35صفاقس: القبض على منحرف قام بنشل شخص داخل فضاء تجاري
16 جانفي 2018
-
21:27أمريكا تُجمد الأموال الممنوحة للفلسطينيين بالأمم المتحدة
16 جانفي 2018
-
20:58الداخلية تفتح بحثا اداريا في ما حدث خلال البحث عن مظنون فيه بالكبارية
16 جانفي 2018
-
20:46الامن السوداني يفض مظاهرات ضد ارتفاع الاسعار وسط الخرطوم ويعتقل محتجين
16 جانفي 2018
-
20:33اتحاد الشغل يكرّم ترجي واد النيص الفلسطيني
16 جانفي 2018
-
-
20:08الشبيكة: حجز شاحنة محملة بالبقول بعد مطاردتها و إطلاق النار على عجلاتها الخلفية
16 جانفي 2018
-
19:44كرة اليد: الاعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لبطولة افريقيا للامم بالغابون
16 جانفي 2018
-
19:28القيروان: وفاة ثلاث حالات من بين 18 مصابا بفيروس H1N1
16 جانفي 2018
-
19:13الهايكا: ايقاف بث برنامج على اذاعة "موزاييك" لمدة اسبوع
16 جانفي 2018