بطاريات تُشحن خلال ثانية!

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تمكن مهندسون صينيون من جامعة تشجيانغ من صنع بطاريات ألمنيوم أيون خارقة.
وقام البروفيسور تشاو غاو باستخدام رقائق الغرافين (الكربون) التي تبقى محافظة على 91% من قدرتها، حتى بعد إعادة شحنها أكثر من 250 ألف مرة.
ويؤكد الباحثون دوما على أن الغرافين يعد موصلا جيدا للكهرباء والحرارة ويتميز بخفة وزنه ومرونته وهو مادة خاملة كيميائيا (لا يدخل في التفاعلات الكيميائية)، كما يعتبر الغرافين مادة تتمتع بمساحة كبيرة تعتبر صديقة للبيئة. وهو من المواد التي تستخدم في مجالات علمية صناعية كثيرة. ويمكن الحصول منه على قدرة تخزينية هائلة في البطاريات التي تتطلب وقتا قليلا أثناء الشحن مقارنة بالمواد الأخرى.
ونشرت مجلة "Science Advances" الأمريكية تقريرا عن النوع الجديد من البطاريات المرنة الآمنة وغير القابلة للاشتعال، والتي تشحن بالكامل خلال بضع ثوان (تشحن خلال 1.1 ثانية فقط)، بالإضافة إلى أنها تعمل بشكل فعال ضمن إطار درجات حرارة واسع جدا من 40 درجة تحت الصفر إلى 120 درجة مئوية، والأهم من هذا وذاك أنها لا تنفجر عند ملامستها للنار.
يذكر أن بطاريات الألمنيوم أيون هذه لا يمكنها منافسة نظيراتها المصنعة من ليثيوم أيون تجاريا، بسبب حجمها الكبير نسبيا والتكلفة المرتفعة بسبب نوع الكهرباء المستخدمة فيها.
تمكن مهندسون صينيون من جامعة تشجيانغ من صنع بطاريات ألمنيوم أيون خارقة.
وقام البروفيسور تشاو غاو باستخدام رقائق الغرافين (الكربون) التي تبقى محافظة على 91% من قدرتها، حتى بعد إعادة شحنها أكثر من 250 ألف مرة.
ويؤكد الباحثون دوما على أن الغرافين يعد موصلا جيدا للكهرباء والحرارة ويتميز بخفة وزنه ومرونته وهو مادة خاملة كيميائيا (لا يدخل في التفاعلات الكيميائية)، كما يعتبر الغرافين مادة تتمتع بمساحة كبيرة تعتبر صديقة للبيئة. وهو من المواد التي تستخدم في مجالات علمية صناعية كثيرة. ويمكن الحصول منه على قدرة تخزينية هائلة في البطاريات التي تتطلب وقتا قليلا أثناء الشحن مقارنة بالمواد الأخرى.
ونشرت مجلة "Science Advances" الأمريكية تقريرا عن النوع الجديد من البطاريات المرنة الآمنة وغير القابلة للاشتعال، والتي تشحن بالكامل خلال بضع ثوان (تشحن خلال 1.1 ثانية فقط)، بالإضافة إلى أنها تعمل بشكل فعال ضمن إطار درجات حرارة واسع جدا من 40 درجة تحت الصفر إلى 120 درجة مئوية، والأهم من هذا وذاك أنها لا تنفجر عند ملامستها للنار.
يذكر أن بطاريات الألمنيوم أيون هذه لا يمكنها منافسة نظيراتها المصنعة من ليثيوم أيون تجاريا، بسبب حجمها الكبير نسبيا والتكلفة المرتفعة بسبب نوع الكهرباء المستخدمة فيها.
-
00:31"عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
17 جانفي 2018
-
00:20بطاريات تُشحن خلال ثانية!
17 جانفي 2018
-
00:01طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
17 جانفي 2018
-
23:49الهوارية: احباط عملية هجرة سرية وايقاف 7 أشخاص
16 جانفي 2018
-
23:27الجيش الأمريكي يستعد "بجدية كبيرة" لحرب مع كوريا الشمالية
16 جانفي 2018
-
23:02بنزرت: القبض على المتّهم الرئيسي في جريمة قتل شاب بمحيط أحد النزل بطبرقة
16 جانفي 2018
-
22:40القصرين: تسجيل 3 إصابات بإنفلونز الخنازير نتج عنها وفاة مسنّتين
16 جانفي 2018
-
22:21الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة 15
16 جانفي 2018
-
22:08مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا
16 جانفي 2018
-
21:41ترامب عن المهاجرين: أريد أن يأتوا من كل مكان!
16 جانفي 2018
-
21:35صفاقس: القبض على منحرف قام بنشل شخص داخل فضاء تجاري
16 جانفي 2018
-
21:27أمريكا تُجمد الأموال الممنوحة للفلسطينيين بالأمم المتحدة
16 جانفي 2018
-
20:58الداخلية تفتح بحثا اداريا في ما حدث خلال البحث عن مظنون فيه بالكبارية
16 جانفي 2018
-
20:46الامن السوداني يفض مظاهرات ضد ارتفاع الاسعار وسط الخرطوم ويعتقل محتجين
16 جانفي 2018
-
20:33اتحاد الشغل يكرّم ترجي واد النيص الفلسطيني
16 جانفي 2018
-
-
20:08الشبيكة: حجز شاحنة محملة بالبقول بعد مطاردتها و إطلاق النار على عجلاتها الخلفية
16 جانفي 2018
-
19:44كرة اليد: الاعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لبطولة افريقيا للامم بالغابون
16 جانفي 2018
-
19:28القيروان: وفاة ثلاث حالات من بين 18 مصابا بفيروس H1N1
16 جانفي 2018
-
19:13الهايكا: ايقاف بث برنامج على اذاعة "موزاييك" لمدة اسبوع
16 جانفي 2018