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يوم الأربعاء 17 جانفي 2018
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طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
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طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
17 جانفي 2018 | 00:01

 قال طبيب البيت الأبيض إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب في حالة صحية ممتازة وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات.

وقال الطبيب روني جاكسون "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

 وأضاف: "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".

سكاي نيوز عربية
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الأولى
طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
17 جانفي 2018 | 00:01

 قال طبيب البيت الأبيض إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب في حالة صحية ممتازة وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات.

وقال الطبيب روني جاكسون "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

 وأضاف: "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".

سكاي نيوز عربية
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طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
17 جانفي 2018 السّاعة 00:01
قال طبيب البيت الأبيض إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب...
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جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018
17 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018
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الثورة الحقيقيّة التي نريدها
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