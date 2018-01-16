طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب

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قال طبيب البيت الأبيض إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب في حالة صحية ممتازة وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات.
وقال الطبيب روني جاكسون "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".
وأضاف: "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".
قال طبيب البيت الأبيض إن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وإن ترامب في حالة صحية ممتازة وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات.
وقال الطبيب روني جاكسون "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".
وأضاف: "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".
-
00:31"عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام!
17 جانفي 2018
-
00:20بطاريات تُشحن خلال ثانية!
17 جانفي 2018
-
00:01طبيب البيت الأبيض: لا مؤشر على خلل في الإدراك لدى ترامب
17 جانفي 2018
-
23:49الهوارية: احباط عملية هجرة سرية وايقاف 7 أشخاص
16 جانفي 2018
-
23:27الجيش الأمريكي يستعد "بجدية كبيرة" لحرب مع كوريا الشمالية
16 جانفي 2018
-
23:02بنزرت: القبض على المتّهم الرئيسي في جريمة قتل شاب بمحيط أحد النزل بطبرقة
16 جانفي 2018
-
22:40القصرين: تسجيل 3 إصابات بإنفلونز الخنازير نتج عنها وفاة مسنّتين
16 جانفي 2018
-
22:21الرابطة 1: برنامج مقابلات الجولة 15
16 جانفي 2018
-
22:08مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا
16 جانفي 2018
-
21:41ترامب عن المهاجرين: أريد أن يأتوا من كل مكان!
16 جانفي 2018
-
21:35صفاقس: القبض على منحرف قام بنشل شخص داخل فضاء تجاري
16 جانفي 2018
-
21:27أمريكا تُجمد الأموال الممنوحة للفلسطينيين بالأمم المتحدة
16 جانفي 2018
-
20:58الداخلية تفتح بحثا اداريا في ما حدث خلال البحث عن مظنون فيه بالكبارية
16 جانفي 2018
-
20:46الامن السوداني يفض مظاهرات ضد ارتفاع الاسعار وسط الخرطوم ويعتقل محتجين
16 جانفي 2018
-
20:33اتحاد الشغل يكرّم ترجي واد النيص الفلسطيني
16 جانفي 2018
-
-
20:08الشبيكة: حجز شاحنة محملة بالبقول بعد مطاردتها و إطلاق النار على عجلاتها الخلفية
16 جانفي 2018
-
19:44كرة اليد: الاعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لبطولة افريقيا للامم بالغابون
16 جانفي 2018
-
19:28القيروان: وفاة ثلاث حالات من بين 18 مصابا بفيروس H1N1
16 جانفي 2018
-
19:13الهايكا: ايقاف بث برنامج على اذاعة "موزاييك" لمدة اسبوع
16 جانفي 2018