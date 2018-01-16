جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018

النوري الصل

تستدعي الثورة في ذكراها السابعة الكثير من الاسئلة التي لاشك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا... لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم...