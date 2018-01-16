مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 جانفي 2018، بتسجيل 81 محضر حجز بقيمة جملية تفوق 3 ملايين دينار تتعلق ببضائع موضوع مخالفات ديوانية.

وافادت الديوانة التونسية، أنها أوفقت شخصين على ذمة البحث والقضايا المرفوعة خلال هذه الفترة. علما وأن الديوانة التونسية شهدت خلال الفترة الاخيرة تعيين مدير عام جديد.

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