النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني

نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف، مقابل نحو 500 ألف دينار.

وكان جاسم الحمدوني (21 عاما)، محل اهتمام أبرز الأندية التونسية، إلا أن إدارة النادي البنزرتي، وافقت على عرض الصفاقسي، الذي كان الأبرز من الناحية المالية.

من جهة أخرى، فسخت إدارة الصفاقسي، عقد متوسط ميدان الفريق، أسامة العمدوني بالتراضي.

وكالات