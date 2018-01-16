بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان

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تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد خمسين كلم من مدينة بن قردان بحثا عن ثمرة "الترفاس " الباهظة الثمن في الحاق اضرار للغطاء النباتي ولبعض الزواحف سيما وان هذه الفترة تمثل فترة تفقيس للبيض .
كما تسبب هذا « الزحف البشري » في حالة من الاضطراب للحيوانات البرية المتواجدة بهذه المحمية على غرار غزال الالريم والدركاس والارنب والمهى وحيوانات برية اخرى كالذئب والفنك وذلك وفق ما اكده اليوم الثلاثاء رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين بشير بن عمر لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة .
واستوجبت هذه الوضعية التي حصلت للمرة الاولى تدخل الامن ومصالح الفلاحة لاخراج هؤلاء الاشخاص الذين تفهموا الامر وغادروا المحمية وفق نفس المصدر الذي اوضح انه تجنبا لامكانية تكرر مثل هذه العملية التي كانت تهدف الى جمع ثمرة الترفاس المنتشرة في هذه الفترة وخاصة بعد نزول الامطار تم التدخل لغلق المحمية مؤقتا حفاظا على مخزونها الطبيعي النباتي والحيواني وذلك في اجراء حمائي بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وطنيا وجهويا ومع السلط المحلية والجهوية مع تكثيف اعوان الغابات للحراسة لمنع اي محاولة تسلل عبر البوابات الستة للمحمية او عبر سياجها.
وعلى غرار بقية المحميات تخضع محمية سيدي التوي الى قوانين استغلال خاصة وان الدخول اليها يقع عادة بصفة منظمة اعتبارا لعبورها من طرف مربي الابل والاغنام عبر ممر محدد وذلك الى جانب وجود عدد هام من الاضرحة التي يزورها الاف الزوار التونسيين والليبيين والجزائريين .
وتمثل هذه ا لمحمية التي تمسح ستمائة وخمسين هكتارا محل اهتمام عديد الخبراء والباحثين والطلبة التونسيين والاجانب لمتابعة تطوراتها ولاجراء البحوث بها لما تحتويه من حيوانات برية ومن نباتات طبية وعطرية .
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد خمسين كلم من مدينة بن قردان بحثا عن ثمرة "الترفاس " الباهظة الثمن في الحاق اضرار للغطاء النباتي ولبعض الزواحف سيما وان هذه الفترة تمثل فترة تفقيس للبيض .
كما تسبب هذا « الزحف البشري » في حالة من الاضطراب للحيوانات البرية المتواجدة بهذه المحمية على غرار غزال الالريم والدركاس والارنب والمهى وحيوانات برية اخرى كالذئب والفنك وذلك وفق ما اكده اليوم الثلاثاء رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين بشير بن عمر لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة .
واستوجبت هذه الوضعية التي حصلت للمرة الاولى تدخل الامن ومصالح الفلاحة لاخراج هؤلاء الاشخاص الذين تفهموا الامر وغادروا المحمية وفق نفس المصدر الذي اوضح انه تجنبا لامكانية تكرر مثل هذه العملية التي كانت تهدف الى جمع ثمرة الترفاس المنتشرة في هذه الفترة وخاصة بعد نزول الامطار تم التدخل لغلق المحمية مؤقتا حفاظا على مخزونها الطبيعي النباتي والحيواني وذلك في اجراء حمائي بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وطنيا وجهويا ومع السلط المحلية والجهوية مع تكثيف اعوان الغابات للحراسة لمنع اي محاولة تسلل عبر البوابات الستة للمحمية او عبر سياجها.
وعلى غرار بقية المحميات تخضع محمية سيدي التوي الى قوانين استغلال خاصة وان الدخول اليها يقع عادة بصفة منظمة اعتبارا لعبورها من طرف مربي الابل والاغنام عبر ممر محدد وذلك الى جانب وجود عدد هام من الاضرحة التي يزورها الاف الزوار التونسيين والليبيين والجزائريين .
وتمثل هذه ا لمحمية التي تمسح ستمائة وخمسين هكتارا محل اهتمام عديد الخبراء والباحثين والطلبة التونسيين والاجانب لمتابعة تطوراتها ولاجراء البحوث بها لما تحتويه من حيوانات برية ومن نباتات طبية وعطرية .
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018