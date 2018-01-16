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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
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الأولى
بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 | 16:48

تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد خمسين كلم من مدينة بن قردان بحثا عن ثمرة "الترفاس " الباهظة الثمن في الحاق اضرار للغطاء النباتي ولبعض الزواحف سيما وان هذه الفترة تمثل فترة تفقيس للبيض .

كما تسبب هذا « الزحف البشري  » في حالة من الاضطراب للحيوانات البرية المتواجدة بهذه المحمية على غرار غزال الالريم والدركاس والارنب والمهى وحيوانات برية اخرى كالذئب والفنك وذلك وفق ما اكده اليوم الثلاثاء رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين بشير بن عمر لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة .

واستوجبت هذه الوضعية التي حصلت للمرة الاولى تدخل الامن ومصالح الفلاحة لاخراج هؤلاء الاشخاص الذين تفهموا الامر وغادروا المحمية وفق نفس المصدر الذي اوضح انه تجنبا لامكانية تكرر مثل هذه العملية التي كانت تهدف الى جمع ثمرة الترفاس المنتشرة في هذه الفترة وخاصة بعد نزول الامطار تم التدخل لغلق المحمية مؤقتا حفاظا على مخزونها الطبيعي النباتي والحيواني وذلك في اجراء حمائي بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وطنيا وجهويا ومع السلط المحلية والجهوية مع تكثيف اعوان الغابات للحراسة لمنع اي محاولة تسلل عبر البوابات الستة للمحمية او عبر سياجها.

وعلى غرار بقية المحميات تخضع محمية سيدي التوي الى قوانين استغلال خاصة وان الدخول اليها يقع عادة بصفة منظمة اعتبارا لعبورها من طرف مربي الابل والاغنام عبر ممر محدد وذلك الى جانب وجود عدد هام من الاضرحة التي يزورها الاف الزوار التونسيين والليبيين والجزائريين .

وتمثل هذه ا لمحمية التي تمسح ستمائة وخمسين هكتارا محل اهتمام عديد الخبراء والباحثين والطلبة التونسيين والاجانب لمتابعة تطوراتها ولاجراء البحوث بها لما تحتويه من حيوانات برية ومن نباتات طبية وعطرية .

وات
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بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
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المزيد من الأخبار...
الأولى
بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 | 16:48

تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد خمسين كلم من مدينة بن قردان بحثا عن ثمرة "الترفاس " الباهظة الثمن في الحاق اضرار للغطاء النباتي ولبعض الزواحف سيما وان هذه الفترة تمثل فترة تفقيس للبيض .

كما تسبب هذا « الزحف البشري  » في حالة من الاضطراب للحيوانات البرية المتواجدة بهذه المحمية على غرار غزال الالريم والدركاس والارنب والمهى وحيوانات برية اخرى كالذئب والفنك وذلك وفق ما اكده اليوم الثلاثاء رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين بشير بن عمر لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة .

واستوجبت هذه الوضعية التي حصلت للمرة الاولى تدخل الامن ومصالح الفلاحة لاخراج هؤلاء الاشخاص الذين تفهموا الامر وغادروا المحمية وفق نفس المصدر الذي اوضح انه تجنبا لامكانية تكرر مثل هذه العملية التي كانت تهدف الى جمع ثمرة الترفاس المنتشرة في هذه الفترة وخاصة بعد نزول الامطار تم التدخل لغلق المحمية مؤقتا حفاظا على مخزونها الطبيعي النباتي والحيواني وذلك في اجراء حمائي بالتنسيق مع مصالح الفلاحة وطنيا وجهويا ومع السلط المحلية والجهوية مع تكثيف اعوان الغابات للحراسة لمنع اي محاولة تسلل عبر البوابات الستة للمحمية او عبر سياجها.

وعلى غرار بقية المحميات تخضع محمية سيدي التوي الى قوانين استغلال خاصة وان الدخول اليها يقع عادة بصفة منظمة اعتبارا لعبورها من طرف مربي الابل والاغنام عبر ممر محدد وذلك الى جانب وجود عدد هام من الاضرحة التي يزورها الاف الزوار التونسيين والليبيين والجزائريين .

وتمثل هذه ا لمحمية التي تمسح ستمائة وخمسين هكتارا محل اهتمام عديد الخبراء والباحثين والطلبة التونسيين والاجانب لمتابعة تطوراتها ولاجراء البحوث بها لما تحتويه من حيوانات برية ومن نباتات طبية وعطرية .

وات
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مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
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النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد...
المزيد >>
بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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