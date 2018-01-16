طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة

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أسفرت تدخلات وحدات الأمن الوطني الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير خلال نهاية الأسبوع المنقضي وإلى غاية اليوم الثلاثاء عن حجز سيارتين وأقراص مخدرة وإيقاف مجموع 28 شخص من بينهم عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات).
وأوضح ذات المصدر أنّ وحدات شرطة المرور بالمكنين حجزت صباح اليوم بالمكنين سيارتين مفتش عنهما، إحداهما محلّ سرقة والأخرى محلّ عقلة لفائدة الدولة، و ألقت القبض على أحد السائقين في حين لاذ الآخر بالفرار.
وأضاف أنّ وحدات الأمن الوطني بطبلبة الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين ألقت القبض في طبلبة على شخص منحرف من أصحاب السوابق العدلية اعتدى أمس الإثنين بالعنف على طالبة وعلى والدها وحاول تحويل وجهتها.
كما فككت وحدات الأمن الوطني عصابة في مدينة طبلبة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة مكوّنة من 4 من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة ومن بينهم فتاة عمرها 25 سنة ووقع الإحتفاظ بهم جميعا بإذن من النيابة العمومية وحجزت لديهم كمية من هذه الأقراص المخدرة، حسب ذات المصدر الأمني.
وأسفرت حملة أمنية نفذت نهاية الأسبوع المنقضى، على مستوى المناطق مرجع نظر منطقة الأمن الوطني بالمكنين بالخصوص، من إلقاء القبض على 22 شخصا مفتشا عنهم من بينهم شخص خطير صدرت في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل الإعتداء بالعنف الشديد ودخول محل الغير عنوة وسرقة وبيع الخمر خلسة، وشخص آخر محل 3 مناشير تفتيش من أجل السرقة باستعمال العنف والسلب تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض، علاوة على إحباط محاولات مجموعات من المنحرفين، في عدد من الأحياء، التخطيط لمهاجمة بعض المؤسسات في المكنين كالقباضة المالية التي بها كمية هامّة من التبغ وإحدى المساحات التجارية الكبرى بالمكنين، حسب نفس المصدر.
أسفرت تدخلات وحدات الأمن الوطني الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير خلال نهاية الأسبوع المنقضي وإلى غاية اليوم الثلاثاء عن حجز سيارتين وأقراص مخدرة وإيقاف مجموع 28 شخص من بينهم عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات).
وأوضح ذات المصدر أنّ وحدات شرطة المرور بالمكنين حجزت صباح اليوم بالمكنين سيارتين مفتش عنهما، إحداهما محلّ سرقة والأخرى محلّ عقلة لفائدة الدولة، و ألقت القبض على أحد السائقين في حين لاذ الآخر بالفرار.
وأضاف أنّ وحدات الأمن الوطني بطبلبة الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين ألقت القبض في طبلبة على شخص منحرف من أصحاب السوابق العدلية اعتدى أمس الإثنين بالعنف على طالبة وعلى والدها وحاول تحويل وجهتها.
كما فككت وحدات الأمن الوطني عصابة في مدينة طبلبة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة مكوّنة من 4 من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة ومن بينهم فتاة عمرها 25 سنة ووقع الإحتفاظ بهم جميعا بإذن من النيابة العمومية وحجزت لديهم كمية من هذه الأقراص المخدرة، حسب ذات المصدر الأمني.
وأسفرت حملة أمنية نفذت نهاية الأسبوع المنقضى، على مستوى المناطق مرجع نظر منطقة الأمن الوطني بالمكنين بالخصوص، من إلقاء القبض على 22 شخصا مفتشا عنهم من بينهم شخص خطير صدرت في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل الإعتداء بالعنف الشديد ودخول محل الغير عنوة وسرقة وبيع الخمر خلسة، وشخص آخر محل 3 مناشير تفتيش من أجل السرقة باستعمال العنف والسلب تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض، علاوة على إحباط محاولات مجموعات من المنحرفين، في عدد من الأحياء، التخطيط لمهاجمة بعض المؤسسات في المكنين كالقباضة المالية التي بها كمية هامّة من التبغ وإحدى المساحات التجارية الكبرى بالمكنين، حسب نفس المصدر.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018