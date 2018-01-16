بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

تم اليوم تسجيل حالتي إغماء في صفوف التلاميذ بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون الكائنة بمنطقة بير بورقبة من ولاية نابل سببها الإفراط في تناول كمية من الأقراص المخدرة .

و بعد الاتصال بالمدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق اكد انه قد تم نقل التلميذين الى مستشفى محمد التلاتلي بنابل لإجراء الفحوصات اللازمة و الاطمئنان على حالتهما.