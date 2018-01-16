حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"

أعلنت الديوانة التونسية، الثلاثاء، أن مصالحها بمكتب حلق الوادي الشمالي ضبطت 99 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 10 كلغ مخفية باحكام داخل حقائب سفر مواطنين تونسيين مقيمان بالخارج.

وأوضحت الديوانة التونسية، في بلاغ لها، أن أعوانها تشككوا في محتوى حقائب المسافرين و"كرتون" يحتوي في الظاهر على مواد غذائية مختلفة أخضعوها للتفتيش الدقيق فعثورا على المخدرات مشيرة الى انه تم تحرير محضر حجز في الغرض واحالة الملف الى ادارة الابحاث الديوانية لمزيد التحري.