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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
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الأولى
شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018 | 16:27

يتعرّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتقادات قاسية، بعد تراجع مستواه في الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث لم يسجّل سوى 4 أهداف فقط بعد مرور 19 مرحلة.

ودفاعاً عنه، نشرت شقيقة البرتغالي كاتيا أفيرو صورة له في حسابها على "إنستغرام" وسلطت الضوء على أرقامه المميزة.

وكتبت كاتيا: "عندما كنت في عمر 12 عاماً. أغرقت عيناك بالدموع، وكنت مجرد صبي في ماديرا، وبعد أقل من 5 سنوات كنت تلعب في الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة. قالوا عنك لاعباً ماهراً. بعد عدة أشهر ذهبت إلى مانشستر يونايتد، وقالوا عنك موهبة واعدة. في 6 مواسم سجلت 118 هدفاً".

وأضافت: "عندما رحلت إلى ريال مدريد، قالوا انك ذهبت لبيع القمصان. منذ عام 2009 سجلت 422 هدفاً في 418 مباراة، وحققت كل الأرقام الممكنة في النادي".

وتابعت: "في 2008 حصدت الكرة الذهبية. وقالوا إنك لن تفوز بغيرها، الآن تملك 4 كرات ذهبية أخرى. عندما أصبحت قائد المنتخب البرتغالي، قالوا إنك من دون كاريزما، لكنك كنت عكس ذلك، وكنت أول من يحمل لقباً كبيراً للمنتخب في أورو 2016".

وختمت كاتيا: "الآن، لم تسجّل أهدافاً كثيرة، فقالوا إنك انتهيت. لا تقلق سيصفقون لك عندما تسجّل".

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الأولى
شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018 | 16:27

يتعرّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتقادات قاسية، بعد تراجع مستواه في الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث لم يسجّل سوى 4 أهداف فقط بعد مرور 19 مرحلة.

ودفاعاً عنه، نشرت شقيقة البرتغالي كاتيا أفيرو صورة له في حسابها على "إنستغرام" وسلطت الضوء على أرقامه المميزة.

وكتبت كاتيا: "عندما كنت في عمر 12 عاماً. أغرقت عيناك بالدموع، وكنت مجرد صبي في ماديرا، وبعد أقل من 5 سنوات كنت تلعب في الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة. قالوا عنك لاعباً ماهراً. بعد عدة أشهر ذهبت إلى مانشستر يونايتد، وقالوا عنك موهبة واعدة. في 6 مواسم سجلت 118 هدفاً".

وأضافت: "عندما رحلت إلى ريال مدريد، قالوا انك ذهبت لبيع القمصان. منذ عام 2009 سجلت 422 هدفاً في 418 مباراة، وحققت كل الأرقام الممكنة في النادي".

وتابعت: "في 2008 حصدت الكرة الذهبية. وقالوا إنك لن تفوز بغيرها، الآن تملك 4 كرات ذهبية أخرى. عندما أصبحت قائد المنتخب البرتغالي، قالوا إنك من دون كاريزما، لكنك كنت عكس ذلك، وكنت أول من يحمل لقباً كبيراً للمنتخب في أورو 2016".

وختمت كاتيا: "الآن، لم تسجّل أهدافاً كثيرة، فقالوا إنك انتهيت. لا تقلق سيصفقون لك عندما تسجّل".

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عبد الجليل المسعودي
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