شقيقة رونالدو ترد على منتقديه

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يتعرّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتقادات قاسية، بعد تراجع مستواه في الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث لم يسجّل سوى 4 أهداف فقط بعد مرور 19 مرحلة.
ودفاعاً عنه، نشرت شقيقة البرتغالي كاتيا أفيرو صورة له في حسابها على "إنستغرام" وسلطت الضوء على أرقامه المميزة.
وكتبت كاتيا: "عندما كنت في عمر 12 عاماً. أغرقت عيناك بالدموع، وكنت مجرد صبي في ماديرا، وبعد أقل من 5 سنوات كنت تلعب في الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة. قالوا عنك لاعباً ماهراً. بعد عدة أشهر ذهبت إلى مانشستر يونايتد، وقالوا عنك موهبة واعدة. في 6 مواسم سجلت 118 هدفاً".
وأضافت: "عندما رحلت إلى ريال مدريد، قالوا انك ذهبت لبيع القمصان. منذ عام 2009 سجلت 422 هدفاً في 418 مباراة، وحققت كل الأرقام الممكنة في النادي".
وتابعت: "في 2008 حصدت الكرة الذهبية. وقالوا إنك لن تفوز بغيرها، الآن تملك 4 كرات ذهبية أخرى. عندما أصبحت قائد المنتخب البرتغالي، قالوا إنك من دون كاريزما، لكنك كنت عكس ذلك، وكنت أول من يحمل لقباً كبيراً للمنتخب في أورو 2016".
وختمت كاتيا: "الآن، لم تسجّل أهدافاً كثيرة، فقالوا إنك انتهيت. لا تقلق سيصفقون لك عندما تسجّل".
يتعرّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتقادات قاسية، بعد تراجع مستواه في الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث لم يسجّل سوى 4 أهداف فقط بعد مرور 19 مرحلة.
ودفاعاً عنه، نشرت شقيقة البرتغالي كاتيا أفيرو صورة له في حسابها على "إنستغرام" وسلطت الضوء على أرقامه المميزة.
وكتبت كاتيا: "عندما كنت في عمر 12 عاماً. أغرقت عيناك بالدموع، وكنت مجرد صبي في ماديرا، وبعد أقل من 5 سنوات كنت تلعب في الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة. قالوا عنك لاعباً ماهراً. بعد عدة أشهر ذهبت إلى مانشستر يونايتد، وقالوا عنك موهبة واعدة. في 6 مواسم سجلت 118 هدفاً".
وأضافت: "عندما رحلت إلى ريال مدريد، قالوا انك ذهبت لبيع القمصان. منذ عام 2009 سجلت 422 هدفاً في 418 مباراة، وحققت كل الأرقام الممكنة في النادي".
وتابعت: "في 2008 حصدت الكرة الذهبية. وقالوا إنك لن تفوز بغيرها، الآن تملك 4 كرات ذهبية أخرى. عندما أصبحت قائد المنتخب البرتغالي، قالوا إنك من دون كاريزما، لكنك كنت عكس ذلك، وكنت أول من يحمل لقباً كبيراً للمنتخب في أورو 2016".
وختمت كاتيا: "الآن، لم تسجّل أهدافاً كثيرة، فقالوا إنك انتهيت. لا تقلق سيصفقون لك عندما تسجّل".
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018