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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
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الأولى
التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018 | 16:10

اقتنصت الرامية التونسية، ألفه الشارني، الميدالية الذهبية لمسابقة المسدس ضغط الهواء 10 متر سيدات، ضمن منافسات بطولة الأمير الدولية السابعة للرماية، والتي يستضيفها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.

وحققت الرامية التونسية المركز الأول خلال منافسات المسابقة بمجموع 238 نقطة، بينما جاءت البلغارية ماريا غروزديفا، في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية بمجموع نقاط 236.1، في الوقت الذي حلت فيه البحرينية موزه علي في المركز الثالث، محققة الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 213 نقطة.

وتتواصل غدا منافسات البطولة بإقامة مسابقات 10 متر بندقية ضغط الهواء رجال، وتبدأ في التاسعة صباحا وتقام الجولة الختامية في الـ 11 والنصف، بالإضافة إلى مسابقة سكيت السيدات، التي تبدأ أيضا في التاسعة ويقام النهائي في الثالثة عصرا، كما يشهد اليوم إقامة منافسات سكيت رجال في التاسعة صباحا، ويقام النهائي في الرابعة عصرا.

وأكدت الرامية التونسية الفه الشارني، أنها توقعت التتويج بالذهب على الرغم من المنافسة القوية التي شهدتها المسابقة، في ظل وجود بطلة العالم البلغارية ماريا غروزديفا، وغيرها من بطلات البحرين والكويت وقطر.

وأشارت الشارني، التي شاركت  في 3 دورات للألعاب الأولمبية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقعها لحصد الذهب جاء نتيجة لما بذلته من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة قبل بداية البطولة التي تحرص على المشاركة بها من عام لآخر.

وأضافت الرامية المتأهلة إلى أولمبياد 2020 في طوكيو، إلى أن مشاركتها الحالية سواء ببطولة الأمير السابعة أو بطولة العالم المقبلة بالمجر في مارس المقبل، ثم بطولة البحر المتوسط، تأتي كمراحل ضمن برنامجها الإعدادي للمشاركة في نهائيات الأولمبياد التي تتطلع فيها إلى المنافسة بقوة لحصد إحدى ميدالياتها.

 

وكالات
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الأولى
التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018 | 16:10

اقتنصت الرامية التونسية، ألفه الشارني، الميدالية الذهبية لمسابقة المسدس ضغط الهواء 10 متر سيدات، ضمن منافسات بطولة الأمير الدولية السابعة للرماية، والتي يستضيفها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.

وحققت الرامية التونسية المركز الأول خلال منافسات المسابقة بمجموع 238 نقطة، بينما جاءت البلغارية ماريا غروزديفا، في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية بمجموع نقاط 236.1، في الوقت الذي حلت فيه البحرينية موزه علي في المركز الثالث، محققة الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 213 نقطة.

وتتواصل غدا منافسات البطولة بإقامة مسابقات 10 متر بندقية ضغط الهواء رجال، وتبدأ في التاسعة صباحا وتقام الجولة الختامية في الـ 11 والنصف، بالإضافة إلى مسابقة سكيت السيدات، التي تبدأ أيضا في التاسعة ويقام النهائي في الثالثة عصرا، كما يشهد اليوم إقامة منافسات سكيت رجال في التاسعة صباحا، ويقام النهائي في الرابعة عصرا.

وأكدت الرامية التونسية الفه الشارني، أنها توقعت التتويج بالذهب على الرغم من المنافسة القوية التي شهدتها المسابقة، في ظل وجود بطلة العالم البلغارية ماريا غروزديفا، وغيرها من بطلات البحرين والكويت وقطر.

وأشارت الشارني، التي شاركت  في 3 دورات للألعاب الأولمبية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقعها لحصد الذهب جاء نتيجة لما بذلته من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة قبل بداية البطولة التي تحرص على المشاركة بها من عام لآخر.

وأضافت الرامية المتأهلة إلى أولمبياد 2020 في طوكيو، إلى أن مشاركتها الحالية سواء ببطولة الأمير السابعة أو بطولة العالم المقبلة بالمجر في مارس المقبل، ثم بطولة البحر المتوسط، تأتي كمراحل ضمن برنامجها الإعدادي للمشاركة في نهائيات الأولمبياد التي تتطلع فيها إلى المنافسة بقوة لحصد إحدى ميدالياتها.

 

وكالات
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