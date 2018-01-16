التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية

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اقتنصت الرامية التونسية، ألفه الشارني، الميدالية الذهبية لمسابقة المسدس ضغط الهواء 10 متر سيدات، ضمن منافسات بطولة الأمير الدولية السابعة للرماية، والتي يستضيفها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.
وحققت الرامية التونسية المركز الأول خلال منافسات المسابقة بمجموع 238 نقطة، بينما جاءت البلغارية ماريا غروزديفا، في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية بمجموع نقاط 236.1، في الوقت الذي حلت فيه البحرينية موزه علي في المركز الثالث، محققة الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 213 نقطة.
وتتواصل غدا منافسات البطولة بإقامة مسابقات 10 متر بندقية ضغط الهواء رجال، وتبدأ في التاسعة صباحا وتقام الجولة الختامية في الـ 11 والنصف، بالإضافة إلى مسابقة سكيت السيدات، التي تبدأ أيضا في التاسعة ويقام النهائي في الثالثة عصرا، كما يشهد اليوم إقامة منافسات سكيت رجال في التاسعة صباحا، ويقام النهائي في الرابعة عصرا.
وأكدت الرامية التونسية الفه الشارني، أنها توقعت التتويج بالذهب على الرغم من المنافسة القوية التي شهدتها المسابقة، في ظل وجود بطلة العالم البلغارية ماريا غروزديفا، وغيرها من بطلات البحرين والكويت وقطر.
وأشارت الشارني، التي شاركت في 3 دورات للألعاب الأولمبية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقعها لحصد الذهب جاء نتيجة لما بذلته من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة قبل بداية البطولة التي تحرص على المشاركة بها من عام لآخر.
وأضافت الرامية المتأهلة إلى أولمبياد 2020 في طوكيو، إلى أن مشاركتها الحالية سواء ببطولة الأمير السابعة أو بطولة العالم المقبلة بالمجر في مارس المقبل، ثم بطولة البحر المتوسط، تأتي كمراحل ضمن برنامجها الإعدادي للمشاركة في نهائيات الأولمبياد التي تتطلع فيها إلى المنافسة بقوة لحصد إحدى ميدالياتها.
اقتنصت الرامية التونسية، ألفه الشارني، الميدالية الذهبية لمسابقة المسدس ضغط الهواء 10 متر سيدات، ضمن منافسات بطولة الأمير الدولية السابعة للرماية، والتي يستضيفها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.
وحققت الرامية التونسية المركز الأول خلال منافسات المسابقة بمجموع 238 نقطة، بينما جاءت البلغارية ماريا غروزديفا، في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية بمجموع نقاط 236.1، في الوقت الذي حلت فيه البحرينية موزه علي في المركز الثالث، محققة الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 213 نقطة.
وتتواصل غدا منافسات البطولة بإقامة مسابقات 10 متر بندقية ضغط الهواء رجال، وتبدأ في التاسعة صباحا وتقام الجولة الختامية في الـ 11 والنصف، بالإضافة إلى مسابقة سكيت السيدات، التي تبدأ أيضا في التاسعة ويقام النهائي في الثالثة عصرا، كما يشهد اليوم إقامة منافسات سكيت رجال في التاسعة صباحا، ويقام النهائي في الرابعة عصرا.
وأكدت الرامية التونسية الفه الشارني، أنها توقعت التتويج بالذهب على الرغم من المنافسة القوية التي شهدتها المسابقة، في ظل وجود بطلة العالم البلغارية ماريا غروزديفا، وغيرها من بطلات البحرين والكويت وقطر.
وأشارت الشارني، التي شاركت في 3 دورات للألعاب الأولمبية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقعها لحصد الذهب جاء نتيجة لما بذلته من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة قبل بداية البطولة التي تحرص على المشاركة بها من عام لآخر.
وأضافت الرامية المتأهلة إلى أولمبياد 2020 في طوكيو، إلى أن مشاركتها الحالية سواء ببطولة الأمير السابعة أو بطولة العالم المقبلة بالمجر في مارس المقبل، ثم بطولة البحر المتوسط، تأتي كمراحل ضمن برنامجها الإعدادي للمشاركة في نهائيات الأولمبياد التي تتطلع فيها إلى المنافسة بقوة لحصد إحدى ميدالياتها.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018