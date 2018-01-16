إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم

وقعت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تهدف إلى إدماج المهاجرين القاصرين و"تعزيز ثقافة الاحترام" تجاه هؤلاء القاصرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه المذكرة تتوخى من خلال ممارسة كرة القدم، تحقيق الإندماج الاجتماعي للقاصرين الأجانب، المتواجدين في مئات مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد .

وذكرت أنه غالبا ما يتم تنظيم مباريات كرة القدم بين قاصرين أجانب وآخرين ينتمون لأندية أو مراكز اجتماعية محلية، غير أن تعميم هذ الممارسة بدعم من جمعية بلديات إيطاليا و الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبقى رهين بتنزيل مقتضيات هذه المذكرة .

وأبرزت الوزارة أن "ممارسة الرياضة تشكل في حد ذاتها قيمة جوهرية للارتقاء بالسلوك الصحيح أخلاقيا، و لترسيخ ثقافة الاحترام وتأكيد مبدأ الاختلافات".

وبموجب هذا الاتفاق ستتولى الوزارة تحديد مراكز استقبال القاصرين الأجانب غير المرفوقين بذويهم المعنيين بهذه المبادرة و السهر على تنفيذ بنود المذكرة، فيما سينظم اتحاد كرة القدم دورات تكوينية تقنية لفائدة المستفيدين و توفير الحماية الصحية ، إلى جانب خدمات أخرى.