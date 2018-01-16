إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم

-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018
وقعت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تهدف إلى إدماج المهاجرين القاصرين و"تعزيز ثقافة الاحترام" تجاه هؤلاء القاصرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه المذكرة تتوخى من خلال ممارسة كرة القدم، تحقيق الإندماج الاجتماعي للقاصرين الأجانب، المتواجدين في مئات مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد .
وذكرت أنه غالبا ما يتم تنظيم مباريات كرة القدم بين قاصرين أجانب وآخرين ينتمون لأندية أو مراكز اجتماعية محلية، غير أن تعميم هذ الممارسة بدعم من جمعية بلديات إيطاليا و الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبقى رهين بتنزيل مقتضيات هذه المذكرة .
وأبرزت الوزارة أن "ممارسة الرياضة تشكل في حد ذاتها قيمة جوهرية للارتقاء بالسلوك الصحيح أخلاقيا، و لترسيخ ثقافة الاحترام وتأكيد مبدأ الاختلافات".
وبموجب هذا الاتفاق ستتولى الوزارة تحديد مراكز استقبال القاصرين الأجانب غير المرفوقين بذويهم المعنيين بهذه المبادرة و السهر على تنفيذ بنود المذكرة، فيما سينظم اتحاد كرة القدم دورات تكوينية تقنية لفائدة المستفيدين و توفير الحماية الصحية ، إلى جانب خدمات أخرى.
وقعت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تهدف إلى إدماج المهاجرين القاصرين و"تعزيز ثقافة الاحترام" تجاه هؤلاء القاصرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه المذكرة تتوخى من خلال ممارسة كرة القدم، تحقيق الإندماج الاجتماعي للقاصرين الأجانب، المتواجدين في مئات مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد .
وذكرت أنه غالبا ما يتم تنظيم مباريات كرة القدم بين قاصرين أجانب وآخرين ينتمون لأندية أو مراكز اجتماعية محلية، غير أن تعميم هذ الممارسة بدعم من جمعية بلديات إيطاليا و الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبقى رهين بتنزيل مقتضيات هذه المذكرة .
وأبرزت الوزارة أن "ممارسة الرياضة تشكل في حد ذاتها قيمة جوهرية للارتقاء بالسلوك الصحيح أخلاقيا، و لترسيخ ثقافة الاحترام وتأكيد مبدأ الاختلافات".
وبموجب هذا الاتفاق ستتولى الوزارة تحديد مراكز استقبال القاصرين الأجانب غير المرفوقين بذويهم المعنيين بهذه المبادرة و السهر على تنفيذ بنود المذكرة، فيما سينظم اتحاد كرة القدم دورات تكوينية تقنية لفائدة المستفيدين و توفير الحماية الصحية ، إلى جانب خدمات أخرى.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018