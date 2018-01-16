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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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الأولى
قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018 | 15:48

توقفت الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية العمومية بولاية قبلي، صباح اليوم الثلاثاء، باستثناء الحالات الاستعجالية وحالات المتابعة للنزلاء، وذلك نتيجة الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الاطباء لمدة 3 ساعات من التاسعة الى الحادية عشر صباحا بالمستشفى الجهوي بقبلي على خلفية القرار الذي اتخذه المدير الجهوي للصحة بايقاف رئيس قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي عن العمل تحفظيا، وفق ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة بقبلي الدكتور صلاح الدين حمزة.

ووصف حمزة، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، القرار الذي اتخذه المدير الجهوي للصحة بإيقاف زميلهم عن العمل جراء نقاش بينهما حول اليات العمل بالخطير، معتبرا ان هذا القرار اللامسؤول من قبل ممثل سلطة الاشراف على القطاع الصحي بالجهة يندرج في اطار سياسة متبعة من المدير الجهوي في تعاملاته مع الاطباء تتسم بالكثير من التسرع وعدم التشاور، وفق تعبيره.

وأوضح أن النقابة الاساسية قامت بإصدار بيان يشير الى خطورة التأثيرات السلبية لهذا القرار على سير العمل خاصة وان الطبيب الموقوف هو الوحيد المختص في الانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي، ويدعو الى تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي القابل للتصعيد في صورة عدم تجاوب وزارة الاشراف مع المطلب الملح لأطباء الجهة والقاضي بضرورة تغيير المسؤول عن تسيير القطاع الصحي بالجهة بسبب عدم القدرة على إيجاد أرضية للتواصل معه وعدم تفاعله الايجابي مع مطالب الاطباء وحاجيات القطاع الصحي بهذه الربوع.

في المقابل، أوضح المدير الجهوي للصحة، محمد الهادي بن سليمان، لـ(وات) انه اتخذ قرار إيقاف رئيس قسم الانعاش عن العمل تحفظيا بسبب تطاوله عليه وخروجه عن حدود اللباقة في التحاور في جلسة العمل التي جمعته بالأطباء يوم 13 جانفي الجاري، وقد تم العدول عن هذا القرار صباح اليوم اثر التشاور مع السلط الجهوية من أجل تأمين السير العادي للخدمات الطبية، وعدم حرمان المواطن من حقه في العلاج، ولقطع الطريق أمام الاطباء الذين يريدون استغلال هذا القرار لتحقيق مطالب شخصية.

من جانبهم، أبدى الكثير من المرضى تذمرا شديدا من تعطل سير العمل بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية ومراكز الرعاية الصحية الاساسية بالجهة خاصة وان الكثير منهم يعاني من امراض مزمنة، إلى جانب تحمل البعض منهم مصاريف طائلة للتنقل للمستشفى الجهوي من القرى البعيدة على غرار معتمدية الفوار.

يشار إلى انه تم عقد جلسة بقاعة الاجتماعات بالمستشفى الجهوي بقبلي بحضور والي الجهة، سامي الغابي، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي بوبكر، وأطباء القطاع العمومي تم خلالها الاتفاق على رفع مطالب الاطباء الى وزارة الاشراف لتدارسها.

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الأولى
قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018 | 15:48

توقفت الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية العمومية بولاية قبلي، صباح اليوم الثلاثاء، باستثناء الحالات الاستعجالية وحالات المتابعة للنزلاء، وذلك نتيجة الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الاطباء لمدة 3 ساعات من التاسعة الى الحادية عشر صباحا بالمستشفى الجهوي بقبلي على خلفية القرار الذي اتخذه المدير الجهوي للصحة بايقاف رئيس قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي عن العمل تحفظيا، وفق ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة بقبلي الدكتور صلاح الدين حمزة.

ووصف حمزة، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، القرار الذي اتخذه المدير الجهوي للصحة بإيقاف زميلهم عن العمل جراء نقاش بينهما حول اليات العمل بالخطير، معتبرا ان هذا القرار اللامسؤول من قبل ممثل سلطة الاشراف على القطاع الصحي بالجهة يندرج في اطار سياسة متبعة من المدير الجهوي في تعاملاته مع الاطباء تتسم بالكثير من التسرع وعدم التشاور، وفق تعبيره.

وأوضح أن النقابة الاساسية قامت بإصدار بيان يشير الى خطورة التأثيرات السلبية لهذا القرار على سير العمل خاصة وان الطبيب الموقوف هو الوحيد المختص في الانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي، ويدعو الى تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي القابل للتصعيد في صورة عدم تجاوب وزارة الاشراف مع المطلب الملح لأطباء الجهة والقاضي بضرورة تغيير المسؤول عن تسيير القطاع الصحي بالجهة بسبب عدم القدرة على إيجاد أرضية للتواصل معه وعدم تفاعله الايجابي مع مطالب الاطباء وحاجيات القطاع الصحي بهذه الربوع.

في المقابل، أوضح المدير الجهوي للصحة، محمد الهادي بن سليمان، لـ(وات) انه اتخذ قرار إيقاف رئيس قسم الانعاش عن العمل تحفظيا بسبب تطاوله عليه وخروجه عن حدود اللباقة في التحاور في جلسة العمل التي جمعته بالأطباء يوم 13 جانفي الجاري، وقد تم العدول عن هذا القرار صباح اليوم اثر التشاور مع السلط الجهوية من أجل تأمين السير العادي للخدمات الطبية، وعدم حرمان المواطن من حقه في العلاج، ولقطع الطريق أمام الاطباء الذين يريدون استغلال هذا القرار لتحقيق مطالب شخصية.

من جانبهم، أبدى الكثير من المرضى تذمرا شديدا من تعطل سير العمل بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية ومراكز الرعاية الصحية الاساسية بالجهة خاصة وان الكثير منهم يعاني من امراض مزمنة، إلى جانب تحمل البعض منهم مصاريف طائلة للتنقل للمستشفى الجهوي من القرى البعيدة على غرار معتمدية الفوار.

يشار إلى انه تم عقد جلسة بقاعة الاجتماعات بالمستشفى الجهوي بقبلي بحضور والي الجهة، سامي الغابي، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي بوبكر، وأطباء القطاع العمومي تم خلالها الاتفاق على رفع مطالب الاطباء الى وزارة الاشراف لتدارسها.

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