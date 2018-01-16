ارتفع عددهم الى 16 عنصرا

ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم

متابعة للموضوع المتعلّق بمباشرة فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجمّ (ولاية المهديّة)، البحث في قضيّة عدليّة موضوعها "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" والإحتفاظ بـ 15 عنصرا تكفيريّا (أعمارهم تتراوح بين 20 و36 سنة)، بعد ضبطهم داخل منزل كائن بمعتمديّة شربان، بصدد عقد اجتماعات سريّة لنشر الفكر التّكفيري وحجز مجموعة من الكتب ذات منحى تكفيري، أعلنت وزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه "بمواصلة التّحرّيات، تمكّنت الفرقة المذكورة، أمس الإثنين، من إلقاء القبض على عنصر آخر ثبت تورّطه في القضيّة ذاتها، ليصبح عدد المحتفظ بهم في القضيّة المذكورة 16 عنصرا".