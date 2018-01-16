مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكّنت يوم امس منطقة الأمن الوطني بمقرين ولاية بن عروس من القبض على شخص (عمره 63 سنة فارّ من السّجن منذ سنة 2011 ومحكوم بـ 08 سنوات سجن وشهرين) بمنزل مهجور. بعد مراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واحالته على مصدر التّفتيش.