الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة ممثلة أفلام إباحية عقب أيام من إعلانها التوبة بالفيديو... سرقة فتاة بطريقة محترفة في مطعم مزدحم جريدة الشروق ليوم الإثنين 15 جانفي 2018 فيديو..فأران يتلفان ثروة نقدية داخل صراف آلي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... تجدّد المواجهات بين أعوان الأمن وعدد من الشبان بحيّ... النادي الافريقي يعزز صفوفه بمهاجمين اجنبيين
الأولى
مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018 | 15:29

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكّنت يوم امس منطقة الأمن الوطني بمقرين ولاية بن عروس من القبض على شخص (عمره 63 سنة فارّ من السّجن منذ سنة 2011 ومحكوم بـ 08 سنوات سجن وشهرين) بمنزل مهجور. بعد مراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واحالته على مصدر التّفتيش.

 

 

تقرؤون أيضا
وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقّد إلى فيلق القوات الخاصة ببنزرت والفيلق 61 هندسة بمنزل جميل
16 جانفي 2018 السّاعة 17:43
دعا وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، كافة العسكريين، خلال زيارة تفقّد أداها اليوم الثلاثاء، إلى فيلق...
المزيد >>
مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
المزيد >>
النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد...
المزيد >>
بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018 | 15:29

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكّنت يوم امس منطقة الأمن الوطني بمقرين ولاية بن عروس من القبض على شخص (عمره 63 سنة فارّ من السّجن منذ سنة 2011 ومحكوم بـ 08 سنوات سجن وشهرين) بمنزل مهجور. بعد مراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واحالته على مصدر التّفتيش.

 

 

تقرؤون أيضا
وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقّد إلى فيلق القوات الخاصة ببنزرت والفيلق 61 هندسة بمنزل جميل
16 جانفي 2018 السّاعة 17:43
دعا وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، كافة العسكريين، خلال زيارة تفقّد أداها اليوم الثلاثاء، إلى فيلق...
المزيد >>
مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
المزيد >>
النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد...
المزيد >>
بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة ممثلة أفلام إباحية عقب أيام من إعلانها التوبة بالفيديو... سرقة فتاة بطريقة محترفة في مطعم مزدحم جريدة الشروق ليوم الإثنين 15 جانفي 2018 فيديو..فأران يتلفان ثروة نقدية داخل صراف آلي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 اثناء المواجهات مع جمهور الترجي: سيارة تدهس ضابط بشرطة... تجدّد المواجهات بين أعوان الأمن وعدد من الشبان بحيّ... النادي الافريقي يعزز صفوفه بمهاجمين اجنبيين
﻿