رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بقصر قرطاج، رئيس المعهد الدولي للسلام تاري رود لارسن. وأفاد لارسن أن اللقاء استعرض تطور مسيرة الانتقال الديمقراطي بتونس وما تم انجازه لاستعادة النمو الاقتصادي وتطوير الأوضاع الاجتماعية وتدعيم حقوق الانسان وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مشددا على أهمية مساندة المجموعة الدولية لتونس من أجل استكمال بناء ديمقراطيتها الناشئة ومساعدتها على مجابهة مختلف الصعوبات التي تمر بها.