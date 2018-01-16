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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
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الأولى
تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018 | 15:21

شهدت مدينة بوسالم، اليوم الثلاثاء، تشخيص أطوار جريمة الحرق، التي طالت فجر يوم أمس الاثنين 4 سيارات خاصة وسط المدينة، من قبل شاب أصيل أحد احياء مدينة بوسالم ويبلغ من العمر 23 سنة، وفق ما أكده مصدر أمني لـ(وات).

وأضاف ذات المصدر أن الشاب، الذي تم القبض عليه، يوم أمس، في أحد شوارع المدينة، اعترف بتعمّده القيام بعمليات الحرق وقال إنها بدافع نقمته على الوضع الراهن، واعترف أيضا باستعماله دراجة نارية مكّنته من حرق السيارات في وقت وجيز.

وأكد أن إفادة المشتبه به المتعلقة باستخدام دراجة نارية تتطابق مع الصورة التي اثبتتها كاميرا المراقبة المركزة قرب بلدية المكان، مشيرا إلى أن النيابة العمومي قد أذنت قبل يوم بفتح بحث ضد الشاب، وكل من سيكشف عنه البحث.

يشار إلى عمليات الحرق التي طالت عددا من السيارات مثّلت مصدر تخوّفات لدى عدد كبير من المواطنين، لاسيما وأن العملية تكررت لاكثر من مرة فقبل شهر تقريبا طالت عمليات الحرق 4 سيارات أيضا بحي فطومة بورقيبة بمدينة بوسالم، دون أن تتوصل الابحاث الى معرفة الجاني.

صورة توضيحية

 

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الأولى
تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018 | 15:21

شهدت مدينة بوسالم، اليوم الثلاثاء، تشخيص أطوار جريمة الحرق، التي طالت فجر يوم أمس الاثنين 4 سيارات خاصة وسط المدينة، من قبل شاب أصيل أحد احياء مدينة بوسالم ويبلغ من العمر 23 سنة، وفق ما أكده مصدر أمني لـ(وات).

وأضاف ذات المصدر أن الشاب، الذي تم القبض عليه، يوم أمس، في أحد شوارع المدينة، اعترف بتعمّده القيام بعمليات الحرق وقال إنها بدافع نقمته على الوضع الراهن، واعترف أيضا باستعماله دراجة نارية مكّنته من حرق السيارات في وقت وجيز.

وأكد أن إفادة المشتبه به المتعلقة باستخدام دراجة نارية تتطابق مع الصورة التي اثبتتها كاميرا المراقبة المركزة قرب بلدية المكان، مشيرا إلى أن النيابة العمومي قد أذنت قبل يوم بفتح بحث ضد الشاب، وكل من سيكشف عنه البحث.

يشار إلى عمليات الحرق التي طالت عددا من السيارات مثّلت مصدر تخوّفات لدى عدد كبير من المواطنين، لاسيما وأن العملية تكررت لاكثر من مرة فقبل شهر تقريبا طالت عمليات الحرق 4 سيارات أيضا بحي فطومة بورقيبة بمدينة بوسالم، دون أن تتوصل الابحاث الى معرفة الجاني.

صورة توضيحية

 

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عبد الجليل المسعودي
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