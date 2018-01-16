تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم

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شهدت مدينة بوسالم، اليوم الثلاثاء، تشخيص أطوار جريمة الحرق، التي طالت فجر يوم أمس الاثنين 4 سيارات خاصة وسط المدينة، من قبل شاب أصيل أحد احياء مدينة بوسالم ويبلغ من العمر 23 سنة، وفق ما أكده مصدر أمني لـ(وات).
وأضاف ذات المصدر أن الشاب، الذي تم القبض عليه، يوم أمس، في أحد شوارع المدينة، اعترف بتعمّده القيام بعمليات الحرق وقال إنها بدافع نقمته على الوضع الراهن، واعترف أيضا باستعماله دراجة نارية مكّنته من حرق السيارات في وقت وجيز.
وأكد أن إفادة المشتبه به المتعلقة باستخدام دراجة نارية تتطابق مع الصورة التي اثبتتها كاميرا المراقبة المركزة قرب بلدية المكان، مشيرا إلى أن النيابة العمومي قد أذنت قبل يوم بفتح بحث ضد الشاب، وكل من سيكشف عنه البحث.
يشار إلى عمليات الحرق التي طالت عددا من السيارات مثّلت مصدر تخوّفات لدى عدد كبير من المواطنين، لاسيما وأن العملية تكررت لاكثر من مرة فقبل شهر تقريبا طالت عمليات الحرق 4 سيارات أيضا بحي فطومة بورقيبة بمدينة بوسالم، دون أن تتوصل الابحاث الى معرفة الجاني.
صورة توضيحية
شهدت مدينة بوسالم، اليوم الثلاثاء، تشخيص أطوار جريمة الحرق، التي طالت فجر يوم أمس الاثنين 4 سيارات خاصة وسط المدينة، من قبل شاب أصيل أحد احياء مدينة بوسالم ويبلغ من العمر 23 سنة، وفق ما أكده مصدر أمني لـ(وات).
وأضاف ذات المصدر أن الشاب، الذي تم القبض عليه، يوم أمس، في أحد شوارع المدينة، اعترف بتعمّده القيام بعمليات الحرق وقال إنها بدافع نقمته على الوضع الراهن، واعترف أيضا باستعماله دراجة نارية مكّنته من حرق السيارات في وقت وجيز.
وأكد أن إفادة المشتبه به المتعلقة باستخدام دراجة نارية تتطابق مع الصورة التي اثبتتها كاميرا المراقبة المركزة قرب بلدية المكان، مشيرا إلى أن النيابة العمومي قد أذنت قبل يوم بفتح بحث ضد الشاب، وكل من سيكشف عنه البحث.
يشار إلى عمليات الحرق التي طالت عددا من السيارات مثّلت مصدر تخوّفات لدى عدد كبير من المواطنين، لاسيما وأن العملية تكررت لاكثر من مرة فقبل شهر تقريبا طالت عمليات الحرق 4 سيارات أيضا بحي فطومة بورقيبة بمدينة بوسالم، دون أن تتوصل الابحاث الى معرفة الجاني.
صورة توضيحية
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018