تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة

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أفاد رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان، طارق الفتيتي، بأنه سيتم غدا المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلب اللجنة للعمل على نشره من قبل رئيس المجلس قريبا إلى جانب قرار السلم التقييمي.
وبيّن الفتيت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الإجتماع الذي انعقد اليوم بين أعضاء اللجنة للتداول في قرار السلم التقييمي المتعلق بشروط الترشح للهيئة، تمّ رفع أشغاله وتأجيله إلى يوم غد الاربعاء بسبب مداولات الجلسة العامة.
كما أوضح أنه تمت مراجعة النقاط الواردة بقرار السلم التقييمي ومناقشة البعض منها ووضع نموذج لسيرة ذاتية سيتم بواسطتها تقييم المترشحين وترتيبهم ليتم المصادقة عليها غدا إلى جانب قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يذكر أنّ تركيبة مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تتكون من تسع اختصاصات وهي قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحاميا ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق، خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.
وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، وخاصة بالنسبة للفصول 1 و19 و32 و43 و45 و51 من المشروع. غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، أقرت بتاريخ 17 أوت 2017 بدستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
أفاد رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان، طارق الفتيتي، بأنه سيتم غدا المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلب اللجنة للعمل على نشره من قبل رئيس المجلس قريبا إلى جانب قرار السلم التقييمي.
وبيّن الفتيت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الإجتماع الذي انعقد اليوم بين أعضاء اللجنة للتداول في قرار السلم التقييمي المتعلق بشروط الترشح للهيئة، تمّ رفع أشغاله وتأجيله إلى يوم غد الاربعاء بسبب مداولات الجلسة العامة.
كما أوضح أنه تمت مراجعة النقاط الواردة بقرار السلم التقييمي ومناقشة البعض منها ووضع نموذج لسيرة ذاتية سيتم بواسطتها تقييم المترشحين وترتيبهم ليتم المصادقة عليها غدا إلى جانب قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يذكر أنّ تركيبة مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تتكون من تسع اختصاصات وهي قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحاميا ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق، خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.
وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، وخاصة بالنسبة للفصول 1 و19 و32 و43 و45 و51 من المشروع. غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، أقرت بتاريخ 17 أوت 2017 بدستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018