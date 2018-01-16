بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري

سّلم الإرهابي المسمى "أ. سيد بن علي" نفسه، صباح اليوم الثلاثاء ، للسلطات العسكرية الجزائرية بتمنراست، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

و في نفس السياق، وبفضل الاستغلال الفعّال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الجزائري عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبويرة.

وكالات