محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية

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أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمد بن صوف، أن عملية التوافق حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستوية تتقدم ببطء، محملا المسؤولية في ذلك إلى جميع الأحزاب البرلمانية والكتل، التي قال إنها يجب أن تتنازل لايجاد أرضية توافق مشتركة، تمكن من إرساء هذه المؤسسة الدستورية قريبا.
وإعتبر بن صوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن المسؤولية في عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى اليوم تعدّ مشتركة، خاصّة وأنّ الأغلبية المطلوبة هي الثلثين ولا يمكن لأي طرف أو كتلة أن تمرر مرشحا دون توافق مع غالبية الكتل. ولاحظ من جهة أخرى، أنّ البرلمان قد أحرز تقدما ملحوظا في اجراءات إنتخاب الهيئات الدستورية، مبينا في هذا الإطار، أنه سيتم هذا الأسبوع نشر قرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب، وفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في تسعة اختصاصات.
وتتكوّن تركيبة هذه الهيئة من قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام، ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية، ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
وأوضح أنّه سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لشروط الاختيار، والفرز الاداري المتعلق بهذه الهيئة، بنفس الرائد الرسمي، قبل المرور الى الانتخاب في الجلسة العامة، مضيفا انه سيتم كذلك نشر قرار صادر عن رئيس المجلس لفتح باب الترشح في الإختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد الثاني في ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم قاضي إداري ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية. وأفاد في هذا الصدد، بأن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستعقد اجتماعها الأول يوم الخميس القادم برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس ورئيس اللجنة كما ينص على ذلك القانون، وستنظر في رزنامة انتخاب الأعضاء الثلاثة، مؤكدا أن عملية الإنتخاب في الجلسة العامة تتطلب توافقا عريضا وأغلبية لا تقل عن ثلثين أي 145 صوتا.
أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمد بن صوف، أن عملية التوافق حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستوية تتقدم ببطء، محملا المسؤولية في ذلك إلى جميع الأحزاب البرلمانية والكتل، التي قال إنها يجب أن تتنازل لايجاد أرضية توافق مشتركة، تمكن من إرساء هذه المؤسسة الدستورية قريبا.
وإعتبر بن صوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن المسؤولية في عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى اليوم تعدّ مشتركة، خاصّة وأنّ الأغلبية المطلوبة هي الثلثين ولا يمكن لأي طرف أو كتلة أن تمرر مرشحا دون توافق مع غالبية الكتل. ولاحظ من جهة أخرى، أنّ البرلمان قد أحرز تقدما ملحوظا في اجراءات إنتخاب الهيئات الدستورية، مبينا في هذا الإطار، أنه سيتم هذا الأسبوع نشر قرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب، وفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في تسعة اختصاصات.
وتتكوّن تركيبة هذه الهيئة من قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام، ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية، ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
وأوضح أنّه سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لشروط الاختيار، والفرز الاداري المتعلق بهذه الهيئة، بنفس الرائد الرسمي، قبل المرور الى الانتخاب في الجلسة العامة، مضيفا انه سيتم كذلك نشر قرار صادر عن رئيس المجلس لفتح باب الترشح في الإختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد الثاني في ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم قاضي إداري ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية. وأفاد في هذا الصدد، بأن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستعقد اجتماعها الأول يوم الخميس القادم برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس ورئيس اللجنة كما ينص على ذلك القانون، وستنظر في رزنامة انتخاب الأعضاء الثلاثة، مؤكدا أن عملية الإنتخاب في الجلسة العامة تتطلب توافقا عريضا وأغلبية لا تقل عن ثلثين أي 145 صوتا.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018