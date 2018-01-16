"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد

لا تزال التقارير الصحفية، تتحدث عن عملية الإحلال والتجديد التي تنوي إدارة نادي ريال مدريد القيام بها الصيف المقبل، بعد النتائج المخيبة للفريق الملكي هذا الموسم، خاصة في الدوري الاسباني.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن إدارة الميرينجي تخطط لدراسة لكافة العروض المقدمة للاعبي الفريق الحاليين من أجل توفير مبلغ 175 مليون يورو، سيتم استخدامه في جلب صفقات جديدة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، إن حارسي المرمى كيلور نافاس وكيكو كاسيا، قد يكونا أول ضحيتين في هذه العملية حيث تريد إدارة النادي استبدالهما بتيبو كورتوا من تشيلسي الإنجليزي، وكيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو.

في سياق متصل، تنوي إدارة لوس بلانكوس إعارة الرباعي ماركوس يورينتي، أشرف حكيمي، بورخا مايورال، وخيسوس فاييخو، أو قد يتم بيعهم، مع إدراج بند إعادة الشراء في عقودهم، مثلما حدث من قبل، مع ألفارو موراتا وداني كارفاخال.

ولا تنوي الإدارة المدريدية بيع كل من إيسكو، ماركو أسينسيو، ماتيو كوفاسيتش وداني سيبايوس، حيث تثق بقدراتهم، وتريد بناء الفريق الجديد حولهم.

أما التغيير الأكبر المنتظر، سيكون في خط الهجوم حيث من الواضح أن إدارة الريال قد فقدت الثقة في المهاجم كريم بنزيما وبنسبة كبيرة سيتم بيعه لجلب مهاجم من طراز عالمي مثل ماورو إيكاردي أو هاري كين، كما أن النجم كريستيانو رونالدو قد يرحل في حال استمرار الخلافات بينه وبين النادي بشأن العقد الجديد وزيادة راتبه، وقد يكون البديل هو إيدين هازارد من تشيلسي.

وبالنسبة للجناح جاريث بيل، قالت (سبورت) أن نادي ريال مدريد متردد بشأن القرار النهائي، ولكن تكرار إصابات اللاعب الويلزي، قد تدفع الإدارة للتخلص منه.

وكالات