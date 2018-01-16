-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018
لا تزال التقارير الصحفية، تتحدث عن عملية الإحلال والتجديد التي تنوي إدارة نادي ريال مدريد القيام بها الصيف المقبل، بعد النتائج المخيبة للفريق الملكي هذا الموسم، خاصة في الدوري الاسباني.
ووفقا لصحيفة سبورت فإن إدارة الميرينجي تخطط لدراسة لكافة العروض المقدمة للاعبي الفريق الحاليين من أجل توفير مبلغ 175 مليون يورو، سيتم استخدامه في جلب صفقات جديدة.
وقالت الصحيفة الكتالونية، إن حارسي المرمى كيلور نافاس وكيكو كاسيا، قد يكونا أول ضحيتين في هذه العملية حيث تريد إدارة النادي استبدالهما بتيبو كورتوا من تشيلسي الإنجليزي، وكيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو.
في سياق متصل، تنوي إدارة لوس بلانكوس إعارة الرباعي ماركوس يورينتي، أشرف حكيمي، بورخا مايورال، وخيسوس فاييخو، أو قد يتم بيعهم، مع إدراج بند إعادة الشراء في عقودهم، مثلما حدث من قبل، مع ألفارو موراتا وداني كارفاخال.
ولا تنوي الإدارة المدريدية بيع كل من إيسكو، ماركو أسينسيو، ماتيو كوفاسيتش وداني سيبايوس، حيث تثق بقدراتهم، وتريد بناء الفريق الجديد حولهم.
أما التغيير الأكبر المنتظر، سيكون في خط الهجوم حيث من الواضح أن إدارة الريال قد فقدت الثقة في المهاجم كريم بنزيما وبنسبة كبيرة سيتم بيعه لجلب مهاجم من طراز عالمي مثل ماورو إيكاردي أو هاري كين، كما أن النجم كريستيانو رونالدو قد يرحل في حال استمرار الخلافات بينه وبين النادي بشأن العقد الجديد وزيادة راتبه، وقد يكون البديل هو إيدين هازارد من تشيلسي.
وبالنسبة للجناح جاريث بيل، قالت (سبورت) أن نادي ريال مدريد متردد بشأن القرار النهائي، ولكن تكرار إصابات اللاعب الويلزي، قد تدفع الإدارة للتخلص منه.
لا تزال التقارير الصحفية، تتحدث عن عملية الإحلال والتجديد التي تنوي إدارة نادي ريال مدريد القيام بها الصيف المقبل، بعد النتائج المخيبة للفريق الملكي هذا الموسم، خاصة في الدوري الاسباني.
ووفقا لصحيفة سبورت فإن إدارة الميرينجي تخطط لدراسة لكافة العروض المقدمة للاعبي الفريق الحاليين من أجل توفير مبلغ 175 مليون يورو، سيتم استخدامه في جلب صفقات جديدة.
وقالت الصحيفة الكتالونية، إن حارسي المرمى كيلور نافاس وكيكو كاسيا، قد يكونا أول ضحيتين في هذه العملية حيث تريد إدارة النادي استبدالهما بتيبو كورتوا من تشيلسي الإنجليزي، وكيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو.
في سياق متصل، تنوي إدارة لوس بلانكوس إعارة الرباعي ماركوس يورينتي، أشرف حكيمي، بورخا مايورال، وخيسوس فاييخو، أو قد يتم بيعهم، مع إدراج بند إعادة الشراء في عقودهم، مثلما حدث من قبل، مع ألفارو موراتا وداني كارفاخال.
ولا تنوي الإدارة المدريدية بيع كل من إيسكو، ماركو أسينسيو، ماتيو كوفاسيتش وداني سيبايوس، حيث تثق بقدراتهم، وتريد بناء الفريق الجديد حولهم.
أما التغيير الأكبر المنتظر، سيكون في خط الهجوم حيث من الواضح أن إدارة الريال قد فقدت الثقة في المهاجم كريم بنزيما وبنسبة كبيرة سيتم بيعه لجلب مهاجم من طراز عالمي مثل ماورو إيكاردي أو هاري كين، كما أن النجم كريستيانو رونالدو قد يرحل في حال استمرار الخلافات بينه وبين النادي بشأن العقد الجديد وزيادة راتبه، وقد يكون البديل هو إيدين هازارد من تشيلسي.
وبالنسبة للجناح جاريث بيل، قالت (سبورت) أن نادي ريال مدريد متردد بشأن القرار النهائي، ولكن تكرار إصابات اللاعب الويلزي، قد تدفع الإدارة للتخلص منه.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018