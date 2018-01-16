إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي خالد الملحم

أطلقت السلطات السعودية سراح رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن عبد الله الملحم بعد إيقافه لأكثر من شهرين، وفق رويترز. وكان الملحم، وهو نائب رئيس البنك السعودي البريطاني بين عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين الذين جرى إيقافهم في أوائل نوفمبر الماضي في إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنه حملة على الفساد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الملحم يوم الثلاثاء وامتنعت جهة إعلامية سعودية حكومية عن التعليق قائلة إن جميع الموقوفين في إطار التحقيق لهم الحق في الحفاظ على خصوصيتهم. وتحدثت المصادر طالبة عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر. ولم تتضح شروط إخلاء سبيل الملحم أو الاتهامات التي كان يواجهها.