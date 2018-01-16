رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايطالي

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بقصر قرطاج، أنجلينو ألفانو Angelino ALFANO، وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.
وقد اشاد وزير الخارجية الايطالي بعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وبتنوع مجالات التعاون الثنائي، وأكد دعم ايطاليا للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة والقائمة على الحوار والتوافق واحترام سيادة القانون وتمكين المرأة، مبرزا استعداد بلاده لمواصلة دفع التعاون في كافة المجالات مع تونس بما يساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطلع اليه.
كما اشار الى أن ايطاليا ستطرح خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم 22 جانفي 2018، رؤيتها حول سبل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي الاوروبي لتونس وستدعو الدول الاوروبية الى معاضدة جهود الحكومة التونسية حتى تواصل الاصلاحات الهيكلية العميقة التي أقرتها في كافة المجالات وتتمكن من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها.
وابرز وزير الخارجية الايطالي التعاون الوثيق بين البلدين في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وثمّن تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا وحرصهما على الدعم الكامل لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا للتوصل الى حل سياسي دائم وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا البلد وفي المنطقة المتوسطية.
من جانبه، اوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعمل على توظيف كافة إمكانياتها لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بدأت فيها لا سيما فيما يتعلق بمعالجة التفاوت بين الجهات وتوفير فرص تشغيل للشباب وتحقيق المطالب الاجتماعية الملحّة، معوّلة في ذلك بالدرجة الاولى على امكانياتها وطاقات ابنائها وكذلك على دعم اصدقائها لا سيما من دول الجوار الاوروبي.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بقصر قرطاج، أنجلينو ألفانو Angelino ALFANO، وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.
وقد اشاد وزير الخارجية الايطالي بعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وبتنوع مجالات التعاون الثنائي، وأكد دعم ايطاليا للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة والقائمة على الحوار والتوافق واحترام سيادة القانون وتمكين المرأة، مبرزا استعداد بلاده لمواصلة دفع التعاون في كافة المجالات مع تونس بما يساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطلع اليه.
كما اشار الى أن ايطاليا ستطرح خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم 22 جانفي 2018، رؤيتها حول سبل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي الاوروبي لتونس وستدعو الدول الاوروبية الى معاضدة جهود الحكومة التونسية حتى تواصل الاصلاحات الهيكلية العميقة التي أقرتها في كافة المجالات وتتمكن من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها.
وابرز وزير الخارجية الايطالي التعاون الوثيق بين البلدين في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وثمّن تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا وحرصهما على الدعم الكامل لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا للتوصل الى حل سياسي دائم وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا البلد وفي المنطقة المتوسطية.
من جانبه، اوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعمل على توظيف كافة إمكانياتها لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بدأت فيها لا سيما فيما يتعلق بمعالجة التفاوت بين الجهات وتوفير فرص تشغيل للشباب وتحقيق المطالب الاجتماعية الملحّة، معوّلة في ذلك بالدرجة الاولى على امكانياتها وطاقات ابنائها وكذلك على دعم اصدقائها لا سيما من دول الجوار الاوروبي.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018