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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايطالي
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الأولى
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايطالي
16 جانفي 2018 | 14:19

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بقصر قرطاج، أنجلينو ألفانو Angelino ALFANO، وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.

وقد اشاد وزير الخارجية الايطالي بعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وبتنوع مجالات التعاون الثنائي، وأكد دعم ايطاليا للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة والقائمة على الحوار والتوافق واحترام سيادة القانون وتمكين المرأة، مبرزا استعداد بلاده لمواصلة دفع التعاون في كافة المجالات مع تونس بما يساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطلع اليه.

كما اشار الى أن ايطاليا ستطرح خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم 22 جانفي 2018، رؤيتها حول سبل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي الاوروبي لتونس وستدعو الدول الاوروبية الى معاضدة جهود الحكومة التونسية حتى تواصل الاصلاحات الهيكلية العميقة التي أقرتها في كافة المجالات وتتمكن من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها.

وابرز وزير الخارجية الايطالي التعاون الوثيق بين البلدين في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وثمّن تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا وحرصهما على الدعم الكامل لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا للتوصل الى حل سياسي دائم وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا البلد وفي المنطقة المتوسطية.

من جانبه، اوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعمل على توظيف كافة إمكانياتها لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بدأت فيها لا سيما فيما يتعلق بمعالجة التفاوت بين الجهات وتوفير فرص تشغيل للشباب وتحقيق المطالب الاجتماعية الملحّة، معوّلة في ذلك بالدرجة الاولى على امكانياتها وطاقات ابنائها وكذلك على دعم اصدقائها لا سيما من دول الجوار الاوروبي.

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الأولى
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايطالي
16 جانفي 2018 | 14:19

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بقصر قرطاج، أنجلينو ألفانو Angelino ALFANO، وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.

وقد اشاد وزير الخارجية الايطالي بعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وبتنوع مجالات التعاون الثنائي، وأكد دعم ايطاليا للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة والقائمة على الحوار والتوافق واحترام سيادة القانون وتمكين المرأة، مبرزا استعداد بلاده لمواصلة دفع التعاون في كافة المجالات مع تونس بما يساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطلع اليه.

كما اشار الى أن ايطاليا ستطرح خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم 22 جانفي 2018، رؤيتها حول سبل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي الاوروبي لتونس وستدعو الدول الاوروبية الى معاضدة جهود الحكومة التونسية حتى تواصل الاصلاحات الهيكلية العميقة التي أقرتها في كافة المجالات وتتمكن من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها.

وابرز وزير الخارجية الايطالي التعاون الوثيق بين البلدين في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وثمّن تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا وحرصهما على الدعم الكامل لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا للتوصل الى حل سياسي دائم وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا البلد وفي المنطقة المتوسطية.

من جانبه، اوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعمل على توظيف كافة إمكانياتها لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بدأت فيها لا سيما فيما يتعلق بمعالجة التفاوت بين الجهات وتوفير فرص تشغيل للشباب وتحقيق المطالب الاجتماعية الملحّة، معوّلة في ذلك بالدرجة الاولى على امكانياتها وطاقات ابنائها وكذلك على دعم اصدقائها لا سيما من دول الجوار الاوروبي.

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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
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