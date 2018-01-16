الرابطة 1: تأخير لقاء النادي الصفاقسي والملعب التونسي وتقديم لقاء بن قردان والترجي

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء عن تأخير لقاء النادي الصفاقسي والملعب التونسي لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى من يوم السبت 20 الى الاحد 21 جانفي الجاري بداية من الساعة 15.

كما قررت الرابطة تقديم انطلاق مقابلة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي الى الساعة 13 عوضا عن الساعة 14

وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة:

السبت 20 جانفي

في منزل عبد الرحمان (س 14)

النادي البنزرتي - الترجي الرياضي الجرجيسي

الاحد 21 جانفي

في رادس (س 14)

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

في صفاقس - س 15 (اشتراكات فقط)

النادي الصفاقسي - الملعب التونسي

في قابس (س 14)

مستقبل قابس - النجم الساحلي

في المتلوي (س 14)

نجم المتلوي - شبيبة القيروان

في مدنين (س 14)

نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي

في بنقردان (س 13)

اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي