الرابطة 1: تأخير لقاء النادي الصفاقسي والملعب التونسي وتقديم لقاء بن قردان والترجي

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء عن تأخير لقاء النادي الصفاقسي والملعب التونسي لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى من يوم السبت 20 الى الاحد 21 جانفي الجاري بداية من الساعة 15.
كما قررت الرابطة تقديم انطلاق مقابلة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي الى الساعة 13 عوضا عن الساعة 14
وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة:
السبت 20 جانفي
في منزل عبد الرحمان (س 14)
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي الجرجيسي
الاحد 21 جانفي
في رادس (س 14)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في صفاقس - س 15 (اشتراكات فقط)
النادي الصفاقسي - الملعب التونسي
في قابس (س 14)
مستقبل قابس - النجم الساحلي
في المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - شبيبة القيروان
في مدنين (س 14)
نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي
في بنقردان (س 13)
اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء عن تأخير لقاء النادي الصفاقسي والملعب التونسي لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى من يوم السبت 20 الى الاحد 21 جانفي الجاري بداية من الساعة 15.
كما قررت الرابطة تقديم انطلاق مقابلة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي الى الساعة 13 عوضا عن الساعة 14
وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة:
السبت 20 جانفي
في منزل عبد الرحمان (س 14)
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي الجرجيسي
الاحد 21 جانفي
في رادس (س 14)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في صفاقس - س 15 (اشتراكات فقط)
النادي الصفاقسي - الملعب التونسي
في قابس (س 14)
مستقبل قابس - النجم الساحلي
في المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - شبيبة القيروان
في مدنين (س 14)
نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي
في بنقردان (س 13)
اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018