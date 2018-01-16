انتخاب سمير ماجول على رأس جامعة الصناعات الغذائية

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تم اليوم اعادة انتخاب سمير ماجول، الصناعي في قطاع المصبرات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لرئاسة الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية خلال الخمس سنوات القادمة ويضم المكتب التنفيذي المنتخب ثلة من اكبر الأسماء في القطاع من ذلك حمادي الكعلي ، شهاب سلامة، محمد بوعنان، نبيل بن يدر، كامل بلخيرية، سهيل حشيشة وفاخر شيخ روحو، ومحمد صلاح خلف الله، وصلاح الدين فيرشيو، وجلال ملولي، وسفيان مدب، وبوبكر مهري، وبن يدر فتحي، وجمال مزابي، وخليل بن صالح، ومنتصر خلف الله، ورمضان رحلي، محمد بن شيخ، مرشد خلف الله، أنيس بن يغلان، محمد عابد طراد، فتحي غريب، أحمد تيلوش، مختار بن عاشور، رياض قابسي، حمدي دامي، غسان سلامة، حمدي داود، مراد بن عاشور، حمدة عفي، حبيب المايل.
وسيعمل هذا المكتب خاصة وفق برنامجه على دعم خيارات القطاع في إرساء النظم الإيكولوجية بالاشتراك مع الفلاحين ومختلف الأطراف المعنية وعلى تطوير آليات التمويل والتأمين والتدريب المهني والبحوث التطبيقية وتعصير الإدارة. علاوة على تنمية قطاعاته وتكريس منظومة الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتنمية الصادرات المستدامة.
تم اليوم اعادة انتخاب سمير ماجول، الصناعي في قطاع المصبرات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لرئاسة الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية خلال الخمس سنوات القادمة ويضم المكتب التنفيذي المنتخب ثلة من اكبر الأسماء في القطاع من ذلك حمادي الكعلي ، شهاب سلامة، محمد بوعنان، نبيل بن يدر، كامل بلخيرية، سهيل حشيشة وفاخر شيخ روحو، ومحمد صلاح خلف الله، وصلاح الدين فيرشيو، وجلال ملولي، وسفيان مدب، وبوبكر مهري، وبن يدر فتحي، وجمال مزابي، وخليل بن صالح، ومنتصر خلف الله، ورمضان رحلي، محمد بن شيخ، مرشد خلف الله، أنيس بن يغلان، محمد عابد طراد، فتحي غريب، أحمد تيلوش، مختار بن عاشور، رياض قابسي، حمدي دامي، غسان سلامة، حمدي داود، مراد بن عاشور، حمدة عفي، حبيب المايل.
وسيعمل هذا المكتب خاصة وفق برنامجه على دعم خيارات القطاع في إرساء النظم الإيكولوجية بالاشتراك مع الفلاحين ومختلف الأطراف المعنية وعلى تطوير آليات التمويل والتأمين والتدريب المهني والبحوث التطبيقية وتعصير الإدارة. علاوة على تنمية قطاعاته وتكريس منظومة الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتنمية الصادرات المستدامة.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018