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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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انتخاب سمير ماجول على رأس جامعة الصناعات الغذائية
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الوطنية
انتخاب سمير ماجول على رأس جامعة الصناعات الغذائية
16 جانفي 2018 | 14:11

تم اليوم اعادة انتخاب سمير ماجول، الصناعي في قطاع المصبرات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لرئاسة الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية خلال الخمس سنوات القادمة ويضم المكتب التنفيذي المنتخب ثلة من اكبر الأسماء في القطاع من ذلك حمادي الكعلي ، شهاب سلامة، محمد بوعنان، نبيل بن يدر، كامل بلخيرية، سهيل حشيشة وفاخر شيخ روحو، ومحمد صلاح خلف الله، وصلاح الدين فيرشيو، وجلال ملولي، وسفيان مدب، وبوبكر مهري، وبن يدر فتحي، وجمال مزابي، وخليل بن صالح، ومنتصر خلف الله، ورمضان رحلي، محمد بن شيخ، مرشد خلف الله، أنيس بن يغلان، محمد عابد طراد، فتحي غريب، أحمد تيلوش، مختار بن عاشور، رياض قابسي، حمدي دامي، غسان سلامة، حمدي داود، مراد بن عاشور، حمدة عفي، حبيب المايل.

وسيعمل هذا المكتب خاصة وفق برنامجه على دعم خيارات القطاع في إرساء النظم الإيكولوجية بالاشتراك مع الفلاحين ومختلف الأطراف المعنية وعلى تطوير آليات التمويل والتأمين والتدريب المهني والبحوث التطبيقية وتعصير الإدارة. علاوة على تنمية قطاعاته وتكريس منظومة الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتنمية الصادرات المستدامة.

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الوطنية
انتخاب سمير ماجول على رأس جامعة الصناعات الغذائية
16 جانفي 2018 | 14:11

تم اليوم اعادة انتخاب سمير ماجول، الصناعي في قطاع المصبرات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لرئاسة الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية خلال الخمس سنوات القادمة ويضم المكتب التنفيذي المنتخب ثلة من اكبر الأسماء في القطاع من ذلك حمادي الكعلي ، شهاب سلامة، محمد بوعنان، نبيل بن يدر، كامل بلخيرية، سهيل حشيشة وفاخر شيخ روحو، ومحمد صلاح خلف الله، وصلاح الدين فيرشيو، وجلال ملولي، وسفيان مدب، وبوبكر مهري، وبن يدر فتحي، وجمال مزابي، وخليل بن صالح، ومنتصر خلف الله، ورمضان رحلي، محمد بن شيخ، مرشد خلف الله، أنيس بن يغلان، محمد عابد طراد، فتحي غريب، أحمد تيلوش، مختار بن عاشور، رياض قابسي، حمدي دامي، غسان سلامة، حمدي داود، مراد بن عاشور، حمدة عفي، حبيب المايل.

وسيعمل هذا المكتب خاصة وفق برنامجه على دعم خيارات القطاع في إرساء النظم الإيكولوجية بالاشتراك مع الفلاحين ومختلف الأطراف المعنية وعلى تطوير آليات التمويل والتأمين والتدريب المهني والبحوث التطبيقية وتعصير الإدارة. علاوة على تنمية قطاعاته وتكريس منظومة الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتنمية الصادرات المستدامة.

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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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