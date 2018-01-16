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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز
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الأولى
إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز
16 جانفي 2018 | 14:01

قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل، إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بعد ان كان من المقرر تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 17 و18 جانفي 2018.

وأفاد الكاتب العام للجامعة عبد القادر الجلاصي الثلاثاء في تصريح ل(وات) أن الهيئة الإدارية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بالمقر الاجتماعي للستاغ، اتفقت مع رئاسة الحكومة على الحصول على تسبقات مالية بعنوان الدعم المالي للشركة يقع تقسيمه على أربعة أقساط في كامل 2018

ورجح الجلاصي أن الحصول على الدعم المالي قد يكون له انعكاس غير مباشر على عدم إقرار الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز المبرمجة بهذا العام، وفق تقديره.

كما تم الاتفاق بحسب المسؤول النقابي على خلاص ديون "الستاغ" المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار أي زهاء 38 بالمائة من إجمالي الديون "الستاغ" المقدرة في حدود 100 مليون دينار مع موفى 2017.

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الأولى
إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز
16 جانفي 2018 | 14:01

قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل، إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بعد ان كان من المقرر تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 17 و18 جانفي 2018.

وأفاد الكاتب العام للجامعة عبد القادر الجلاصي الثلاثاء في تصريح ل(وات) أن الهيئة الإدارية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بالمقر الاجتماعي للستاغ، اتفقت مع رئاسة الحكومة على الحصول على تسبقات مالية بعنوان الدعم المالي للشركة يقع تقسيمه على أربعة أقساط في كامل 2018

ورجح الجلاصي أن الحصول على الدعم المالي قد يكون له انعكاس غير مباشر على عدم إقرار الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز المبرمجة بهذا العام، وفق تقديره.

كما تم الاتفاق بحسب المسؤول النقابي على خلاص ديون "الستاغ" المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار أي زهاء 38 بالمائة من إجمالي الديون "الستاغ" المقدرة في حدود 100 مليون دينار مع موفى 2017.

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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
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