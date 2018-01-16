سوسة: تفكيك ثلاثة شبكات مختصة في ترويج المخدرات

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نجحت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من تفكيك ثلاثة شبكات ترويج تنشط بين المنستير وسوسة حيث تم القبض على عدد 6 انفار وحجز سيارة وآلات تستعمل في قص المادة كما تم الإطاحة بعدد نفرين يعتبرون من المروجين الرئيسيين في الشبكة كما تم حجز عملة صعبة وتونسية لدى نفس المجموعة هذا وقد الاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم حسب ما اكده للشروق اون لاين بوعلي المنافقي عضو مكتب جهوي للنقابة الوطنية بسوسة.