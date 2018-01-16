القيروان: القبض على مفتش عنه هدد والده ببندقية صيد

تمكّن يوم 15 جانفي 2018 مركز الحرس الوطني بدار الجمعيّة من ولاية القيروان من القاء القبض على شخص عمره 26 سنة قاطن بالجهة مفتّش عنه، تعمّد الاعتداء بالعنف على والده وتهديده بواسطة بندقيّة. بتفتيش منزله بعد مراجعة النّيابة العموميّة، تمّ حجز بندقيّة صيد عيار 16 مم ممسوكة دون رخصة.

تمّ الاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "عقوق الوالدين والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا ومسك سلاح ناري دون رخصة".