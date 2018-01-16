الدهماني: طلبت منه لجنة مجابهة الكوارث بإخلاء محل سكناه فهدد بحرق نفسه

الدهماني - الشروق أون لاين - المولدي العباسي:

هدد صباح اليوم الثلاثاء بلقاسم بن الجمعي السلطاني (مواليد 1959) بإضرام النار في جسده وذلك بعد أن تمت معاينة مسكنه من قبل أعضاء اللجنة المحلية لتفادي الكوارث وموافاته بتقرير نهائي لإخلاء المسكن لما يشكله من خطورة على حياته. ونظرا لحالته الاجتماعية المتدهورة وعدم قدرته على توفير مسكن، فقد طالب الجهات المعنية عبر "الشروق أون لاين" بإيجاد حل جذري لعائلته قبل مداهمته باستعمال القوة العامة لإخلاء محل سكناه.