بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي
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17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
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17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
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16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
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16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
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16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
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16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
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16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
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16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
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16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
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15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
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15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
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15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
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15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
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15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
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15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
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15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
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في قضايا إصدار شيك دون رصيد
بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي
تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة
قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل قليل ببطلان اجراءات التتبع في حق الإعلامي سمير الوافي وذلك بموجب الخلاص وقد تم احضار الوافي بحالة إيقاف وأعترف بإصداره الشيكات (3)
وطلب في حقه الاستاذ حاتم الزواغي القضاء ببطلان اجراءات التتبع بعد أن قدم للمحكمة ما يفيد خلاص أصل الدين.
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في قضايا إصدار شيك دون رصيد
بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي
تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة
قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل قليل ببطلان اجراءات التتبع في حق الإعلامي سمير الوافي وذلك بموجب الخلاص وقد تم احضار الوافي بحالة إيقاف وأعترف بإصداره الشيكات (3)
وطلب في حقه الاستاذ حاتم الزواغي القضاء ببطلان اجراءات التتبع بعد أن قدم للمحكمة ما يفيد خلاص أصل الدين.
وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقّد إلى فيلق القوات الخاصة ببنزرت والفيلق 61 هندسة بمنزل جميل
16 جانفي 2018 السّاعة 17:43
دعا وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، كافة العسكريين، خلال زيارة تفقّد أداها اليوم الثلاثاء، إلى فيلق...المزيد >>
مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...المزيد >>
النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018 السّاعة 17:08
نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد...المزيد >>
بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...المزيد >>
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018
عبد الجليل المسعوديشبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.المزيد >>
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