في قضايا إصدار شيك دون رصيد

بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة

قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل قليل ببطلان اجراءات التتبع في حق الإعلامي سمير الوافي وذلك بموجب الخلاص وقد تم احضار الوافي بحالة إيقاف وأعترف بإصداره الشيكات (3)

وطلب في حقه الاستاذ حاتم الزواغي القضاء ببطلان اجراءات التتبع بعد أن قدم للمحكمة ما يفيد خلاص أصل الدين.