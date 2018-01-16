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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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الأولى
في قضايا إصدار شيك دون رصيد
بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎
16 جانفي 2018 | 13:30

تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة

قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل قليل ببطلان اجراءات التتبع في حق الإعلامي سمير الوافي وذلك بموجب الخلاص وقد تم احضار الوافي بحالة إيقاف وأعترف بإصداره الشيكات (3)

وطلب في حقه الاستاذ حاتم الزواغي القضاء ببطلان اجراءات التتبع بعد أن قدم للمحكمة ما يفيد خلاص أصل الدين.

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الأولى
في قضايا إصدار شيك دون رصيد
بطلان إجراءات التتبع في حق سمير الوافي ‎
16 جانفي 2018 | 13:30

تونس- الشروق اونلاين- ايمان بن عزيزة

قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل قليل ببطلان اجراءات التتبع في حق الإعلامي سمير الوافي وذلك بموجب الخلاص وقد تم احضار الوافي بحالة إيقاف وأعترف بإصداره الشيكات (3)

وطلب في حقه الاستاذ حاتم الزواغي القضاء ببطلان اجراءات التتبع بعد أن قدم للمحكمة ما يفيد خلاص أصل الدين.

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مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018 السّاعة 17:20
كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
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النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
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نجحت إدارة النادي الصفاقسي، في إتمام صفقة ضم مهاجم النادي البنزرتي، جاسم الحمدوني، حيث وقع اللاعب على عقد...
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بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018 السّاعة 16:48
تسبب دخول نحو اربع مائة مواطن على متن حوالي مائة سيارة يوم الاحد الماضي محمية " سيدي التوي " الواقعة على بعد...
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عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
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