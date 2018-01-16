الداخلية: ضبط 21 شخصا يعتزمون الإبحار خلسة نحو إيطاليا

أفادت وزارة الداخلية بأن دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية قد تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي الجاري من ضبط 21 شخصا قاطنين بولايات المنستير، المهدية وتونس العاصمة يعتزمون المشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة. وبيّنت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنّ أعمارهم تتراوح بين 18 و50 سنة (أحدهم مفتش عنه من أجل العنف الشديد) من بينهم منظم العملية وقد اعترفوا بالتحري معهم اعتزامهم المشاركة في عملية إبحار خلسة نحو إيطاليا موضّحة أنه تم الإذن بإتخاد الإجراءات القانونية في شأنهم بعد استشارة النيابة العمومية.