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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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الداخلية: ضبط 21 شخصا يعتزمون الإبحار خلسة نحو إيطاليا
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القضائي
الداخلية: ضبط 21 شخصا يعتزمون الإبحار خلسة نحو إيطاليا
16 جانفي 2018 | 13:26

أفادت وزارة الداخلية بأن دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية قد تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي الجاري من ضبط 21 شخصا قاطنين بولايات المنستير، المهدية وتونس العاصمة يعتزمون المشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة. وبيّنت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنّ أعمارهم تتراوح بين 18 و50 سنة (أحدهم مفتش عنه من أجل العنف الشديد) من بينهم منظم العملية وقد اعترفوا بالتحري معهم اعتزامهم المشاركة في عملية إبحار خلسة نحو إيطاليا موضّحة أنه تم الإذن بإتخاد الإجراءات القانونية في شأنهم بعد استشارة النيابة العمومية.

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القضائي
الداخلية: ضبط 21 شخصا يعتزمون الإبحار خلسة نحو إيطاليا
16 جانفي 2018 | 13:26

أفادت وزارة الداخلية بأن دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية قد تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي الجاري من ضبط 21 شخصا قاطنين بولايات المنستير، المهدية وتونس العاصمة يعتزمون المشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة. وبيّنت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنّ أعمارهم تتراوح بين 18 و50 سنة (أحدهم مفتش عنه من أجل العنف الشديد) من بينهم منظم العملية وقد اعترفوا بالتحري معهم اعتزامهم المشاركة في عملية إبحار خلسة نحو إيطاليا موضّحة أنه تم الإذن بإتخاد الإجراءات القانونية في شأنهم بعد استشارة النيابة العمومية.

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مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
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كشفت الديوانة التونسية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، ان مصالح الحرس الديواني قامت خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14...
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طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018 السّاعة 16:36
أسفرت تدخلات وحدات الأمن الوطني الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير خلال...
المزيد >>
بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018 السّاعة 16:33
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تم اليوم تسجيل حالتي إغماء في صفوف التلاميذ بالمدرسة...
المزيد >>
حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018 السّاعة 16:32
أعلنت الديوانة التونسية، الثلاثاء، أن مصالحها بمكتب حلق الوادي الشمالي ضبطت 99 صفيحة من مخدر القنب الهندي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
شبابنا ثورتنا... وثروتنا
بتحوّله أمس الى حي التضامن لتدشين المركّب الشبابي الجديد، يكون الرئيس قايد السبسي قد وضع الاصبع على أمّ المشكلات في بلادنا: الشباب.
المزيد >>
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