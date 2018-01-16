باجة: بطاقة إيداع بالسجن في حق 33 متهما

باجة ــ الشّروق أون لاين ــ جلال العرفاوي

على خلفية الاحتجاجات اليلية الأخيرة التي شهدتها كل من مدينة باجة ونفزة وتستور تم إحالة الموقوفين على مكتب التحقيق عدد 2 بالمحكمة الابتدائية بباجة حيث أصدر حاكم التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ 33 متهما والإبقاء على 7 من المظنون فيهم بحالة سراح.