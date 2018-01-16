قابس: إصدار طلب عروض لإصلاح الطرقات المتضررة جراء الفياضات الأخيرة

أصدرت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بقابس طلب عروض لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرقات في مختلف مناطق الجهة جراء الفيضانات التي اجتاحت الولاية مطلع شهر نوفمبر 2017 ، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بقابس محمد منذر الساعي.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الاشغال التي من المبرمج الشروع في انجازها بداية شهر مارس القادم ستشمل مسلكي شط العوامر والعلايا بمعتمدية مارث، ومنشأة مائية بالطريق المحلية رقم 937 بالزارات، ومسلك سيح عمارة بالحامة، وجدرانا من الحجارة بالطريق الوطنية رقم 20.

وأشار إلى أن الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بقابس بصدد إعداد الدراسات وطلبات العروض الخاصة بعدد من المشاريع من بينها المشاريع الخاصة بجبر الاضرار الحاصلة للمساكن خلال الفيضانات الاخيرة، وذلك بعد ان أتمت المعاينات الميدانية واعدت القائمات التقديرية لجبر تلك الاضرار.