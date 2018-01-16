هل تسحب وداد بوشماوي ترشحها لرئاسة منظمة الأعراف؟

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كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء استنادا الى مصادر وصفتها بالمطّلعة أنه من المرجح أن تقوم الرئيسة الحالية للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، بسحب ترشحها لرئاسة الإتحاد مجددا.
وأكد نفس المصدر، الذي اختار عدم الإفصاح عن إسمه لـ"وات"، أن بوشماوي عبرت منذ البداية عن رغبتها في عدم الترشح لإنتخابات المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الأعراف، لكنها حرصت على تأمين كافة الظروف الملائمة لإنعقاد المؤتمر الوطني للإتحاد، علما أنه مع تحديد آخر أجل لقبول هذه الترشحات، والموافق ليوم 4 ديسمبر 2017، كان عليها أن تستكمل تنظيم 20 مؤتمرا جهويا.
وأشار المصدر "أن بوشماوي لم تتعرض لأي ضغوط داخل منظمة الأعراف أو خارجها"، مضيفا "إن إختارت الإنسحاب من الإنتخابات، سيكون قرارا راجعا لأسباب شخصية".
ولفت إلى أنه "في حال تمسكها بقرار الترشح لهذه الإنتخابات، ستلقى بوشماوي الدعم اللازم من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي لضمان فوزها برئاسة الإتحاد للمرة الثالثة على التوالي"، مبينا أنه "إذا ما ثبت انسحابها، ستضم قائمة المترشحين للمنصب رئيس منظمة الأعراف أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي إضافة إلى أسماء جديدة".
كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء استنادا الى مصادر وصفتها بالمطّلعة أنه من المرجح أن تقوم الرئيسة الحالية للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، بسحب ترشحها لرئاسة الإتحاد مجددا.
وأكد نفس المصدر، الذي اختار عدم الإفصاح عن إسمه لـ"وات"، أن بوشماوي عبرت منذ البداية عن رغبتها في عدم الترشح لإنتخابات المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الأعراف، لكنها حرصت على تأمين كافة الظروف الملائمة لإنعقاد المؤتمر الوطني للإتحاد، علما أنه مع تحديد آخر أجل لقبول هذه الترشحات، والموافق ليوم 4 ديسمبر 2017، كان عليها أن تستكمل تنظيم 20 مؤتمرا جهويا.
وأشار المصدر "أن بوشماوي لم تتعرض لأي ضغوط داخل منظمة الأعراف أو خارجها"، مضيفا "إن إختارت الإنسحاب من الإنتخابات، سيكون قرارا راجعا لأسباب شخصية".
ولفت إلى أنه "في حال تمسكها بقرار الترشح لهذه الإنتخابات، ستلقى بوشماوي الدعم اللازم من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي لضمان فوزها برئاسة الإتحاد للمرة الثالثة على التوالي"، مبينا أنه "إذا ما ثبت انسحابها، ستضم قائمة المترشحين للمنصب رئيس منظمة الأعراف أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي إضافة إلى أسماء جديدة".
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018