هل تسحب وداد بوشماوي ترشحها لرئاسة منظمة الأعراف؟

كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء استنادا الى مصادر وصفتها بالمطّلعة أنه من المرجح أن تقوم الرئيسة الحالية للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، بسحب ترشحها لرئاسة الإتحاد مجددا.

وأكد نفس المصدر، الذي اختار عدم الإفصاح عن إسمه لـ"وات"، أن بوشماوي عبرت منذ البداية عن رغبتها في عدم الترشح لإنتخابات المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الأعراف، لكنها حرصت على تأمين كافة الظروف الملائمة لإنعقاد المؤتمر الوطني للإتحاد، علما أنه مع تحديد آخر أجل لقبول هذه الترشحات، والموافق ليوم 4 ديسمبر 2017، كان عليها أن تستكمل تنظيم 20 مؤتمرا جهويا.

وأشار المصدر "أن بوشماوي لم تتعرض لأي ضغوط داخل منظمة الأعراف أو خارجها"، مضيفا "إن إختارت الإنسحاب من الإنتخابات، سيكون قرارا راجعا لأسباب شخصية".

ولفت إلى أنه "في حال تمسكها بقرار الترشح لهذه الإنتخابات، ستلقى بوشماوي الدعم اللازم من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي لضمان فوزها برئاسة الإتحاد للمرة الثالثة على التوالي"، مبينا أنه "إذا ما ثبت انسحابها، ستضم قائمة المترشحين للمنصب رئيس منظمة الأعراف أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي إضافة إلى أسماء جديدة".