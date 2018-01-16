طلبة العلوم بصفاقس يدخلون في اضراب مفتوح

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دخل طلبة العلوم بصفاقس في إضراب مفتوح منذ أمس الاثنين اثر قرار المجلس العلمي المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2018 والقاضي باستئناف الدروس بالنسبة للسداسي الثاني وتعليق الإمتحانات لموعد لاحق مؤكدين رفضهم القاطع لسداسي ثاني دون امتحانات سداسي أول ومراعاة مصالح الطلبة من أجل إنجاح السنة الجامعية .