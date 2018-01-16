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يوم الثلاثاء 16 جانفي 2018
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الانتخابات البلدية: 13 فيفري موعد انطلاق الحملة الإنتخابية
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الأولى
الانتخابات البلدية: 13 فيفري موعد انطلاق الحملة الإنتخابية
16 جانفي 2018 | 12:32

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات البلدية ستنطلق يوم 13 فيفري المقبل على الساعة صفر إلى غاية موعد الاقتراع المقرر يوم 5 ماي 2018 وتنقسم الفترة الانتخابية وفق ما أوضحه عضو الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، إلى ثلاثة مراحل الأولى هي مرحلة ما قبل الحملة وتنطلق من 13 فيفري إلى غاية 13 أفريل 2018 تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل ثم فترة الصمت الإنتخابي يوم 5 ماي 2018.

وبين أن فترة ما قبل الحملة التي ينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في فصله 50 على وجوب انطلاقها شهرين قبل مرحلة الحملة مضيفا أنها تستوجب جملة من التحجيرات حيث ينص القانون على أنه يحجر أثناء فترة ما قبل الحملة الإشهار السياسي في جميع الحالات والإعلان عن تخصيص رقم هاتفي مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة أو حزب.

وبخصوص الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بألمانيا أواخر ديسمبر 2017 أفاد بوعسكر، بأن الهيئة تنتظر إعلامها بقرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية، الصادر أمس الاثنين، والذي قضى برفض طعن تقدمت به قائمة "نداء التونسيين بالخارج" ضد ترشح قائمة المترشح الفائز (مبدئيا) ياسين العياري (قائمة أمل).

وتابع في ذات السياق أن الهيئة مدعوة إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا في ظرف 48 ساعة من تاريخ توصلها بقرار المحكمة الإدارية ونشره بالرائد الرسمي وفق ما ينص عليه الفصل 148 من القانون عدد 16.

وكانت الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية أصدرت حكمها أمس، وجاء فيه "قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الاولى، وإجراء العمل به". فيما قررت الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، يوم 29 ديسمبر 2017، رفض الطعن المقدم من قائمة "نداء التونسيين بالخارج" في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الإنتخابية.

وفاز المرشح عن قائمة "أمل"، ياسين العياري، بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد حصوله على 284 صوتا في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا التي تم القيام بها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017 وفق النتائج الأولية.

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الأولى
الانتخابات البلدية: 13 فيفري موعد انطلاق الحملة الإنتخابية
16 جانفي 2018 | 12:32

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات البلدية ستنطلق يوم 13 فيفري المقبل على الساعة صفر إلى غاية موعد الاقتراع المقرر يوم 5 ماي 2018 وتنقسم الفترة الانتخابية وفق ما أوضحه عضو الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، إلى ثلاثة مراحل الأولى هي مرحلة ما قبل الحملة وتنطلق من 13 فيفري إلى غاية 13 أفريل 2018 تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل ثم فترة الصمت الإنتخابي يوم 5 ماي 2018.

وبين أن فترة ما قبل الحملة التي ينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في فصله 50 على وجوب انطلاقها شهرين قبل مرحلة الحملة مضيفا أنها تستوجب جملة من التحجيرات حيث ينص القانون على أنه يحجر أثناء فترة ما قبل الحملة الإشهار السياسي في جميع الحالات والإعلان عن تخصيص رقم هاتفي مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة أو حزب.

وبخصوص الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بألمانيا أواخر ديسمبر 2017 أفاد بوعسكر، بأن الهيئة تنتظر إعلامها بقرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية، الصادر أمس الاثنين، والذي قضى برفض طعن تقدمت به قائمة "نداء التونسيين بالخارج" ضد ترشح قائمة المترشح الفائز (مبدئيا) ياسين العياري (قائمة أمل).

وتابع في ذات السياق أن الهيئة مدعوة إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا في ظرف 48 ساعة من تاريخ توصلها بقرار المحكمة الإدارية ونشره بالرائد الرسمي وفق ما ينص عليه الفصل 148 من القانون عدد 16.

وكانت الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية أصدرت حكمها أمس، وجاء فيه "قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الاولى، وإجراء العمل به". فيما قررت الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، يوم 29 ديسمبر 2017، رفض الطعن المقدم من قائمة "نداء التونسيين بالخارج" في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الإنتخابية.

وفاز المرشح عن قائمة "أمل"، ياسين العياري، بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد حصوله على 284 صوتا في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا التي تم القيام بها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017 وفق النتائج الأولية.

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