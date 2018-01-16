تطاوين: الأمنيون يحتجون بسبب تواصل الاعتداء عليهم من قبل وكيل محطة وقود‎

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

نفذت الوحدات الامنية بتطاوين بدعوة من النقابة الجهوية للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة تنديدا بالاعتداءات المتواصلة عليهم والمقصودة من قبل وكيل احدى محطات الوقود.

وفي تصريح لـ"الشروق اونلاين"، دعا كاتب عام النقابة الجهوية للأمن الوطني بتطاوين نزار الغرياني الى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات في حق الامنيين والتي تحط من معنوياتهم، مطالبا بإنصافهم قضائيا من خلال تتبع المتهم عدليا للوقوف على اسباب هرسلتهم واستفزازه لهم.

وكان عدد من اعوان الامن قد تعرضوا يوم السبت الماضي الى الهرسلة والاستفزاز من طرف وكيل محطة عجيل بالتزامن مع انطلاق رالي "القمر" ما اثر سلبا على معنويات الامنيين.