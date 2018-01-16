الشروع في النظر في مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

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شرعت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، في النظر في مشروعي قانونين اثنين يخص الاول مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين أما الجزء الثاني من جدول اعمال الجلسة العامة التي حضرها 116 نائبا فسيخصص لمناقشة والتصويت على الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وقد اعلنت رئيس الجلسة، النائبة الثانية لرئيس البرلمان، فوزية بن فضة في بداية اشغال الجلسة التي حضرها وزير العدل ،غازي الجريبي، عن تغيير في تركيبة الكتل اثر انضمام النائب عبد الرؤوف الماي الى "الكتلة الوطنية" التي اصبحت مكونة من 10 نواب.
ووفق تقرير اعدته لجنة التشريع العام التي تعهدت بالنظر في مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين فان الصيغة النهائية المعدلة للمشروع تضمنت تعديلات لنحو 85 فصلا.
يذكر أن مشروع هذا القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتم تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.
شرعت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، في النظر في مشروعي قانونين اثنين يخص الاول مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين أما الجزء الثاني من جدول اعمال الجلسة العامة التي حضرها 116 نائبا فسيخصص لمناقشة والتصويت على الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وقد اعلنت رئيس الجلسة، النائبة الثانية لرئيس البرلمان، فوزية بن فضة في بداية اشغال الجلسة التي حضرها وزير العدل ،غازي الجريبي، عن تغيير في تركيبة الكتل اثر انضمام النائب عبد الرؤوف الماي الى "الكتلة الوطنية" التي اصبحت مكونة من 10 نواب.
ووفق تقرير اعدته لجنة التشريع العام التي تعهدت بالنظر في مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين فان الصيغة النهائية المعدلة للمشروع تضمنت تعديلات لنحو 85 فصلا.
يذكر أن مشروع هذا القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتم تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.
-
-
17:20مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع بقيمة 3 مليارات
16 جانفي 2018
-
17:08النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع جاسم الحمدوني
16 جانفي 2018
-
16:48بسبب الترفاس: منع الدخول الى محمية سيدي التوي ببن قردان
16 جانفي 2018
-
16:36طبلبة: إيقاف 28 شخصا وتفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة
16 جانفي 2018
-
16:33بئر بورقبة: اغماء تلميذين بسبب تناول اقراص مخدرة
16 جانفي 2018
-
16:32حلق الوادي: مصالح الديوانة تحجز 99 صفيحة "زطلة"
16 جانفي 2018
-
16:27شقيقة رونالدو ترد على منتقديه
16 جانفي 2018
-
16:10التونسية الفة الشارني تقتنص ذهبية بطولة أمير الكويت الدولية للرماية
16 جانفي 2018
-
16:07إيطاليا.. توقيع اتفاق لإدماج المهاجرين القاصرين عبر كرة القدم
16 جانفي 2018
-
15:48قبلي: توقف الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية
16 جانفي 2018
-
15:42ايقاف عنصر تكفيري آخر متورط في قضية "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" بالجم
16 جانفي 2018
-
15:29مقرين: القبض على شخص فارّ من السّجن ومحكوم بـ 08 سنوات سجن
16 جانفي 2018
-
15:28رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المعهد الدولي للسلام
16 جانفي 2018
-
15:21تشخيص جريمة الحرق التي طالت أمس 4 سيارات خاصة في مدينة بوسالم
16 جانفي 2018
-
15:08تأجيل المصادقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة
16 جانفي 2018
-
15:01بحوزته كلاشنكوف وذخيرة: إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري
16 جانفي 2018
-
14:56محمد بن صوف: لا بدّ من التنازل لإرساء الحكمة الدستورية
16 جانفي 2018
-
14:52"بي بي سي" منتهي الصلاحية بالمشروع الجديد لريال مدريد
16 جانفي 2018
-
14:49101 مترشحا يتنافسون على عضوية المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة
16 جانفي 2018